Il cosplay di Nami da Yumeyua mostra l'eroina di One Piece in versione Cake Island

One Piece continua ad essere una fonte d'ispirazione inesauribile per le cosplayer, come dimostra anche questo nuovo cosplay di Nami da parte di Yumeyua0314, che mostra l'eroina della serie nella sua versione specificamente tratta dagli episodi all'interno di Cake Island.

Al di là del grande carisma dei personaggi, un elemento che funziona particolarmente bene in One Piece, in ottica cosplay, è il fatto che, periodicamente, i personaggi ottengono una modifica sostanziale del look, cosa che tende a rinnovarli spesso.

Al di là dei time skip e degli archi narrativi più ampi, ci sono anche sezioni di storia più brevi che vedono i protagonisti assumere aspetti un po' differenti dal solito, e un esempio di questo è fornito proprio dalla versione di Nami all'interno di Cake Island, protagonista di questo cosplay.