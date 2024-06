Amazon Games vuole essere "il miglior editore di giochi in circolazione", eguagliando il successo di Prime

"Presso Amazon il nostro approccio è di ragionare sul lungo termine . Piuttosto che acquisire studi continuamente - e sapete com'è, a volte funziona, ma nessuno parla delle acquisizioni che non hanno funzionato, quando in realtà sono molte di più di quelle che hanno funzionato - ci siamo detti: concentriamoci su giochi interni ed esterni ben selezionati". Ha spiegato in un'intervista con Variety.

Amazon Games potrebbe sembrare una grande compagnia, visto che è sostenuta dal colosso dell'e-commerce, ma si tratta di una realtà tutto sommato giovane. Sei anni dopo essere entrato a far parte di Amazon Games nel 2018, il vicepresidente dello studio, Christoph Hartmann, è pronto a definire un obiettivo a lungo termine per l'azienda: diventare "il miglior editore di giochi in circolazione" .

Amazon è una grande famiglia dedicata all'intrattenimento

Hartmann prosegue affermando che lo studio ha attualmente otto giochi in fase di sviluppo e che inizierà "a mettere in cantiere giochi con una cadenza più regolare", ma ritiene che per assicurarsi che lo studio non venga sopraffatto sia necessario "concentrarsi su due o tre giochi all'anno".

I personaggi della serie TV di Fallout

Harmann vuole che Amazon Games abbia lo stesso livello di successo di Prime Video (che può vantare, a suo dire, grandi produzioni come Fallout e The Boys).

"Per quanto mi riguarda, voglio sempre essere il miglior editore di giochi in circolazione, nel lungo periodo, o almeno uno dei migliori editori in circolazione. In realtà però, si può vedere cosa significhi [Amazon Games] per Amazon in generale; Amazon sta diventando sempre di più una compagnia di intrattenimento. Puoi vedere il successo di Prime Video. E c'è Amazon Music, c'è Audible. Un pezzo che mancava erano i giochi, quindi siamo veramente parte di una grande famiglia dedicata all'intrattenimento."

Tra i progetti che saranno annunciati ci sono Tomb Raider e Il Signore degli Anelli.