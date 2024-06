Fallout: Stagione 2 ha già un importante personaggio confermato, tratto dalla serie di videogiochi

Non ci sono ancora molte informazioni su Fallout: Stagione 2 da parte di Amazon Prime Video, ma gli showrunner hanno intanto confermato la presenza di un personaggio molto importante nella serie di videogiochi, che farà la sua comparsa all'interno della nuova parte di storia che verrà raccontata negli episodi della seconda stagione.

I responsabili della serie, Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet, hanno svelato a Variety che Robert House avrà un ruolo all'interno di Fallout: Stagione 2, cosa necessariamente collegata alla comparsa di New Vegas come nuova ambientazione, vista la centralità della figura in questione in tale zona del mondo post-apocalittico in questione.

Mr. House è un personaggio di grande importanza nella storia di Fallout: New Vegas in particolare, il gioco creato da Obsidian in collaborazione con Bethesda, e rappresenta una figura complessa e interessante.