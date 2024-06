Il ritorno di Hideo Kojima su Metal Gear Solid sarebbe "un sogno", dice il producer Okamura di Konami

Okamura ha specificato che questo è un suo pensiero personale , e ovviamente non aveva intenzione di parlare per conto di Kojima. C'è da capire se la sua affermazione possa essere considerata condivisibile anche dal resto di Konami, in effetti, visto che la separazione è stata decisamente dura e non ha lasciato, sulle prime, le parti in buoni rapporti.

Un sogno poco realizzabile, si rende conto il producer

In ogni caso, quanto riferito nelle ore scorse da Okamura nel corso del livestream Metal Gear - Production Hotline, dal quale sono emerse diverse notizie interessanti su Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, era più che altro un'affermazione di carattere personale da parte del producer.

"Parlando per me, personalmente, non desidererei nulla di più che lavorare con Mr Kojima e il resto del team di nuovo", ha riferito Okamura, in una rara apertura nei confronti dell'ex-Konami, da parte di un dipendente della compagnia.

"Ma le persone si spostano su cose nuove e nuovi impegni, questa è la realtà delle cose", ha poi aggiunto con un certo tono nostalgico, "Non possiamo dare per scontato che chiunque abbia intenzione di lavorare ancora con noi, o che consentano di assumersi queste responsabilità al posto nostro".

Poi ha proseguito quasi con una sorta di autocritica: "Non credo sia giusto, da parte nostra, fare una richiesta del genere a qualcuno, dunque stiamo lavorando con l'idea che qualsiasi cosa facciamo, è una responsabilità nostra e ricade sulle nostre spalle il fatto di dover fare un buon lavoro".

Il team di sviluppo esterno principale impegnato su Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è Virtuos, mentre da Konami ci sono diversi elementi che avevano già lavorato all'originale e che ora stanno rielaborando il gioco nel remake.

Okamura ha voluto inoltre chiarire il fatto che Kojima e tutto il team originale saranno comunque riconosciuti nei crediti del remake: "Visto che ce lo chiedono in molti, Kojima e tutto il team di sviluppo originale saranno ovviamente riconosciuti all'interno del gioco, nei loro ruoli", ha spiegato il producer, così come è stato fatto anche in Metal Gear Solid: Master Collection. Dal medesimo livestream è emerso anche che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater avrà novità e opzioni per personalizzare il gioco.