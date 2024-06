Metal Gear Solid Delta: Snake Eater avrà novità e opzioni per personalizzare il gioco, annuncia Konami

Konami ha appena pubblicato a sorpresa la trasmissione Metal Gear - Hotline Production, ovvero una sorta di videodiario in livestream dedicato allo sviluppo dei capitoli della serie, parlando in questo caso di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake in arrivo che a quanto pare avrà diverse novità e opzioni per personalizzare l'esperienza, come riferito oggi.

Tra le novità annunciate c'è un menù completamente rifatto per la gestione della mimetizzazione: ricordiamo che il capitolo in questione punta molto sul camouflage come elemento attivo del gameplay, e a questo è dedicato un menù intero, che consente di modificare l'aspetto di Snake modificando colori, elementi di copertura e altro in modo da cambiare all'occorrenza le possibilità di mimetizzazione del protagonista.