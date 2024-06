Vari giochi PlayStation Studios su PC hanno ottenuto o otterranno importanti aggiornamenti con AMD FSR 3.1

Sony ha pubblicato o è in procinto di pubblicare una serie di importanti aggiornamenti per diverse ex-esclusive PlayStation in versione PC, che aggiungono generalmente il supporto per AMD FSR 3.1, migliorando sensibilmente le performance e la resa visiva di molti di questi.

Alcuni giochi hanno già ricevuto l'update in questione, mentre altri lo riceveranno a breve, ma di fatto c'è ora il via libera all'arrivo di AMD FSR 3.1 su numerosi titoli di PlayStation Studios in versione PC, cosa che rappresenta un netto passo avanti tecnologico per questi titoli e dimostra il buon supporto da parte di Sony per l'utenza su Windows.

In sostanza, cinque giochi hanno ora il supporto per AMD FSR 3.1 e uno sta per riceverlo: