GameStop regala tre mesi di NOW con l'acquisto di console e giochi Nintendo Switch

Effettuato l'acquisto, riceveremo un codice da riscattare entro il 21 luglio su questa pagina e otterremo appunto tre mesi di abbonamento gratuito a NOW, la piattaforma streaming di Sky dove potremo guardare House of the Dragon e tanti altri entusiasmanti contenuti.

GameStop regala tre mesi di abbonamento a NOW per la visione di serie TV e show! Tutto ciò che bisogna fare per accedere alla promozione è acquistare un prodotto appartenente alle categorie console e giochi Nintendo Switch entro l'11 luglio.

Vediamo alcuni dei prodotti validi per la promozione

Cominciamo dal bundle con Nintendo Switch ed Everybody 1-2 Switch a 299,98€, che include la console ibrida giapponese nelle colorazioni Neon o Grigio insieme a uno dei party game più immediati e divertenti del suo catalogo.

Per quanto riguarda invece i giochi, Super Mario Bros. Wonder + 3 mesi di NOW a 60,98€ si pone senza dubbio come una delle migliori esclusive Nintendo degli ultimi anni: un platform straordinario sotto ogni aspetto, immediato e divertente ma anche dotato di un sorprendente spessore.

Restando nella celebre famiglia di idraulici italiani, Luigi's Mansion 2 HD + 3 mesi di NOW a 60,98€ segna il ritorno dell'appassionante avventura a base di fantasmi con protagonista Luigi, che imbraccia nuovamente il fido Poltergust 5000 per liberare una serie di luoghi infestati.

Quasi 62 milioni di copie vendute sono l'incredibile biglietto da visita di Mario Kart 8 Deluxe + 3 mesi di NOW a 60,98€, il blockbuster Nintendo per eccellenza nonché un gioco di guida arcade veloce, frenetico, spettacolare e coloratissimo, con cui cimentarsi da soli o insieme agli amici.

Una delle trasformazioni di Princess Peach: Showtime!

Una delle più brillanti sorprese del 2024, Princess Peach: Showtime + 3 mesi di NOW a 60,98€ mette la famosa principessa al centro di un'avventura in cui dovrà smettere i panni della fanciulla in difficoltà e passare all'azione, ricorrendo a numerose trasformazioni per liberare il Teatro Splendente dall'attacco della malvagia Uva Spina e dei suoi mostri.

Oppure c'è Nintendo Switch Sports + 3 mesi di NOW a 39,98€, una delle esperienze multiplayer di riferimento per la piattaforma Nintendo, che include diverse discipline con la possibilità di affrontare i giocatori controllati dalla CPU o i nostri amici e parenti, sia in locale che online.