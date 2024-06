La demo in beta di Inazuma Eleven: Victory Road su PS4, PS5 e Steam ha un periodo di uscita

Con i test ormai in conclusione su Nintendo Switch, la cui beta si ferma oggi, Inazuma Eleven: Victory Road si appresta ad arrivare in prova anche su PS4, PS5 e PC, con un periodo di uscita annunciato oggi da Level-5 per la demo in beta del gioco su queste piattaforme.

La Beta Test Demo, come viene definita dagli sviluppatori, di Inazuma Eleven: Victory Road arriverà a luglio su PS4, PS5 e PC, ovvero il mese prossimo, ma mancano ormai pochi giorni al lancio, in attesa di conoscere le date precise di questa nuova fase di prove approfondite sul gioco.

La prima mandata di beta è stata particolarmente lunga: è iniziata praticamente il 28 marzo su Nintendo Switch e viene conclusa oggi, ma chi l'ha scaricata potrà comunque continuare a giocare con la demo di Inazuma Eleven: Victory Road fino al 30 settembre.