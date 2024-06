Lost Records: Bloom and Rage è stato rinviato per "colpa" di Life is Strange: Double Exposure

Questo non è ancora molto definito ma ricadrà all'interno del 2025, più precisamente "l' inizio del 2025 " invece della fine di quest'anno come era stato inizialmente riferito. Non dovrebbe trattarsi di un ritardo particolarmente lungo, anche perché la motivazione alla base è soprattutto strategica, in base a quanto riferito dagli sviluppatori.

Lost Records: Bloom and Rage non riuscirà a uscire per il 2024: con un post pubblicato su X, il team Don't Nod, autore di Life is Strange, ha annunciato di aver rinviato la nuova avventura narrativa , che ora è prevista arrivare in un nuovo periodo di uscita .

Un posticipo strategico

"Abbiamo preso la decisione di posticipare la data di uscita di Lost Records: Bloom and Rage all'inizio del 2025", si legge nel messaggio. "Sappiamo che siete tutti emozionati per Lost Records e per il nuovo Life is Strange e vogliamo assicurarci che entrambi abbiano il loro spazio adeguato per rispondere. Varrà la pena aspettare!"



Sembra dunque che la motivazione sia strategica, più che tecnica: trattandosi peraltro di titoli che vanno a puntare un pubblico simile, Don't Nod vuole evitare di sovrapporre le uscite di Lost Records: Bloom and Rage e di Life is Strange: Double Exposure, altro gioco che sarebbe uscito in un periodo simile.

Il nuovo Life is Strange ha infatti la data di uscita fissata per il 29 ottobre 2024, e per evitare sovrapposizioni Don't Nod ha dunque spostato Lost Records: Bloom and Rage all'inizio del 2025.