Boom dei pannelli OLED nel 2024: ricavi in crescita grazie ad iPad Pro

Il mercato degli schermi OLED sta vivendo un periodo di forte espansione, con un aumento delle entrate del 13% nel primo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: hanno raggiunto così i 9,3 miliardi di dollari. Questa crescita è stata sostenuta da un aumento del 50% delle spedizioni di pannelli rispetto al Q1 2023.

Ma il trend sembra che sarà positivo per un po': per l'intero anno 2024, le entrate derivanti dai pannelli OLED sono previste salire a 44 miliardi di dollari, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. Questa crescita è attesa nonostante un aumento delle spedizioni di unità pari solo al 4%, grazie a un mix di prodotti di valore più elevato.

I tablet OLED, in particolare, sono destinati a registrare una crescita eccezionale, con unità e ricavi che dovrebbero aumentare a un ritmo a tre cifre. Questo aumento è principalmente dovuto all'introduzione da parte di Apple dei suoi modelli iPad Pro OLED da 11,1 pollici e 13 pollici.

Entrate e crescita delle spedizioni anno su anno di pannelli AMOLED, 2020 - 2024 (fonte: DSCC)

Ma è tutto il mercato degli OLED che crescerà nel corso dell'anno. Gli smartphone OLED dovrebbero registrare un aumento del 21% nelle unità e del 3% nei ricavi, con gli OLED flessibili in crescita del 13% e gli OLED pieghevoli del 26%. I televisori OLED dovrebbero vedere un aumento del 24% nelle unità e del 17% nei ricavi. Nel frattempo, i tablet OLED dovrebbero aumentare del 202% nelle unità e di un impressionante 632% nei ricavi, in gran parte, come detto, grazie ai nuovi modelli di iPad Pro di Apple. Anche i monitor OLED dovrebbero crescere, con un aumento dell'80% delle unità e del 45% dei ricavi.

Per quanto riguarda i fornitori di pannelli, si prevede che SDC perderà alcune quote di mercato, con guadagni previsti per BOE, LGD, TCL CSOT, Tianma e Visionox. E voi che cosa ne pensate di questa crescita esplosiva del mercato degli OLED? Credete che i tablet OLED diventeranno il nuovo standard? Diteci la vostra nei commenti qua sotto, mentre vi ricordiamo che è arrivato il primo OLED Tandem per laptop di LG Display.