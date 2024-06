Soprattutto ci sono i Terrori, ovvero la nuovissima fazione al servizio del Testimone. Un esercito finalmente originale, il primo da circa 6 anni a questa parte, che non solo non mescola gli archetipi visti in passato, ma combatte in maniera differente grazie all'uso di poteri che bloccano e ostacolano i Guardiani, costringendoli, quindi, a combattere - finalmente - in maniera diversa da quella codificata da troppo tempo a questa parte.

All'interno del Cuore Pallido del Viaggiatore c'è tutto il meglio di Destiny 2 : ci sono livelli estremamente vari e ogni missione è caratterizzata da meccaniche uniche. C'è il coinvolgimento dei tanti comprimari, da Zavala al redivivo Cayde-6, tutti più o meno con un ruolo ben definito sullo scacchiere, nonostante qualche forzatura. Ci sono tantissimi filmati in computer grafica di pregevole fattura, in grado di sottolineare i momenti più importanti, anche grazie all'ottimo doppiaggio in italiano. Ci sono altrettante nuove armi, molte delle quali divertentissime da usare e disponibili con tanti potenziamenti differenti, che costringeranno a rifare alcune attività solo per cercare la variante preferita.

A differenza del passato, la storia raccontata in questa espansione è più compatta, spettacolare, pensata per essere giocata e goduta tutta d'un fiato , tanto che il gioco stesso suggerisce di non affrontare altre modalità prima di aver raggiunto lo scontro finale; il quale può essere goduto da tutti, dato che non è stato delegato alla classica Incursione, seppur presente e di qualità altissima, ma alla prima missione da 12 giocatori della storia di Destiny 2. In questo modo chiunque potrà partire all'assalto finale, circondato da tantissimi altri guardiani che lo accompagneranno all'intenso filmato finale, vero e proprio culmine di questo viaggio durato 10 anni.

Il nome dell'espansione ci ricorda che siamo arrivati, finalmente, allo scontro finale, perlomeno per quanto riguarda questa prima saga di Luce e Oscurità. Dopo aver sconfitto tutte le sue marionette ci troviamo di fronte al Testimone, ovvero colui che realmente sta minacciando l'esistenza non solo del Viaggiatore, ma di tutto l'universo. Ai Guardiani quindi non resta che partire per l' ennesima missione disperata , questa volta all'interno del Cuore Pallido del Viaggiatore, per impedire al Testimone di riplasmare l'universo nella sua Forma Ultima.

Tra i cambiamenti di questa espansione annoveriamo lo Strumento di Scoperta , un nuovo sistema immaginato per sostituire tutte le taglie di avanguardia, crogiolo e azzardo. Si tratta di uno strumento sempre presente che evita di rimbalzare tra le varie destinazioni per accumulare taglie e incarichi e che, per essere completato, richiede di compiere determinate azioni. Tutto molto interessante, non fosse che spesso per essere completata la ricerca vengono richieste azioni da svolgere tassativamente in PvP, un'attività che non tutti sono disposti a fare.

Interessante anche il debutto delle Benedizioni del Viaggiatore , speciali potenziamenti da attivare a piacimento in grado di rendere ancora più potenti i Guardiani e dar loro una marcia in più in determinate attività.

A scuotere ulteriormente il tutto si aggiungono due caratteristiche. La prima è il debutto delle classi Prismatiche . Dopo aver esplorato tutte o quasi le possibilità date dalle classi di Luce e Oscurità, Bungie ha deciso di dare la possibilità di mescolare queste abilità in un unico posto. Non si tratta di un "liberi tutti", dato che alcune delle abilità più caratterizzanti sono rimaste priorità della classe specifica, ma è un modo per combinare diversi poteri, così da trovare l'abbinamento che meglio serve in una specifica attività o semplicemente diverte.

Arrivare in fondo, quindi, non sarà uno scherzo, anche per via di una durata mediamente superiore a quella delle altre incursioni, che rende più complesso portarsi dietro dei Guardiani poco efficienti, nonostante le nuove meccaniche di bilanciamento del livello luce, pensate per consentire a gruppi di giocatori eterogenei di collaborare tra di loro.

Come le migliori esperienze del genere, Orlo della Salvezza è diviso in fasi diverse che richiedono l'impegno, la collaborazione e la collaborazione di ogni membro del team sia per tenere a bada le orde di nemici che incessantemente compaiono, sia per risolvere i cervellotici puzzle che costellano l'esperienza.

Nonostante non sia più l'obiettivo ultimo dei giocatori, Bungie ha preferito delegare il finale dell'espansione alla missione Escissione, l'Incursione resta l'elemento più pregiato e atteso di tutto il pacchetto. E in questo caso Bungie non ha deluso le aspettative. Il raid porta i giocatori nel profondo del Cuore Pallido del Viaggiatore per affrontare il Testimone. Questa ambientazione è un amalgama di luce e oscurità, creando un ambiente suggestivo e pericoloso che riflette la battaglia in corso tra le forze del bene e del male e che diventa progressivamente più contorto a mano a mano che ci si addentra nelle sue viscere.

Grande Destiny, stesso Destiny

Dopo aver parlato con entusiasmo di tutto quello che rende La Forma Ultima la migliore espansione mai creata in Destiny 2, dobbiamo per forza tornare all'affermazione iniziale, ovvero che si tratta sempre di Destiny 2, un gioco sempre entusiasmante da vedere e soprattutto da giocare, ma che si porta dietro alcuni bizantinismi che appaiono sempre più fuori tempo massimo.

Cayde-6 è un gradito ritorno

È vero che lo Strumento di Scoperta cerca di rendere più lineare e diretto l'accumulo di esperienza e la gestione di attività e taglie, ma l'interfaccia di Destiny 2 resta comunque confusionaria, piena di indicatori e apparentemente cose da fare, che però non si capisce se è possibile avviarle o meno, anche per colpa della gestione di Bungie dei contenuti. Coloro che seguono Destiny 2 dall'inizio e non si sono persi un'espansione si troveranno a casa e piangeranno, probabilmente, per l'epico finale, gli altri invece non solo avranno pochi filmati non particolarmente chiari per capire cosa è successo fino a quel momento, ma non potranno nemmeno decidere di rivivere tutta l'epopea dei Guardiani dell'inizio, se non qualche missione estrapolata tra le più importanti. Anzi, per assurdo, potrebbe capitarvi che, anche se non avete finito la campagna de La Forma Ultima, sarete catapultati nella missione introduttiva dei nuovi episodi, con relativi spoiler.

A questo si aggiunge l'altra atavica questione: perché non introdurre un banalissimo sistema di matchmaking anche per la campagna? Sarebbe tutto più semplice, dato che il "trova una squadra" non garantisce di incontrare dei compagni di gioco di valore e sembra semplicemente una forma di ricerca manuale.

Uno dei nuovi nemici dell'espansione

Con le ultime esperienze nell'universo dei game as a service, una struttura così irregimentata come quella di Bungie, fatta di interfacce confuse, politiche dei contenuti discutibili, lenti aggiornamenti, aree di gioco ristrette, collegate da corridoi, attività da 12 giocatori che faticano ad avere stabilità, fa tornare indietro nel tempo, nonostante le tante qualità di Destiny 2: La Forma Ultima riescano ad ammaliare oggi forse persino di più che allora.