Mark Cerny è sorpreso della diffusione del ray tracing e dalla corsa ai 60fps

In un'intervista rilasciata a GamesIndustry, il lead system architect di PlayStation 4 e PlayStation 5, nonché autore di Marble Madness e Knack, Mark Cerny, si è detto sorpreso di alcune tendenze attuali , come la diffusione del ray tracing e la forte spinta verso i 60fps . Si tratta di ciò che più lo intriga dell'attuale generazione di console.

Cose stupefacenti

Per quanto riguarda il ray tracing a stupirlo non è tanto la tecnologia in sé, quanto il suo tasso di adozione. Cerny pensava che si sarebbe diffuso con i giochi di metà e di fine generazione, perché è stata una caratteristica inserita all'ultimo momento. Invece lo ha visto già in alcuni titoli di lancio, cosa che lo ha reso felice.

Le ultime due PlayStation

"L'altra cosa che mi ha sorpreso è la spinta verso i 60 frame al secondo. Basandomi sui precedenti cicli di vita delle console, mi sarei aspettato molti più giochi a soli 30 frame al secondo, semplicemente perché la grafica può essere molto più dettagliata se si ha più tempo per il rendering. Invece, la regola quasi universale in questo momento è che i giochi girino a 60 frame al secondo."

Nella stessa intervista Cerny ha anche parlato di come convertire i giochi da PS5 a PC si sia rivelato più facile del previsto. In effetti Sony ha fatto un ottimo lavoro in tal senso, a parte alcune eccezioni come The Last of Us: Parte 1.

Ora non resta che aspettare il suo lavoro su PlayStation 5 Pro, aggiornamento hardware non ancora annunciato, ma vociferato con insistenza da fonti ormai considerate autorevoli come Tom Henderson.