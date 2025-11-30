Where Winds Meet a confronto su PS5, PS5 Pro e PC in un video

Where Winds Meet è l'ultimo titolo analizzato da ElAnalistaDeBits, che ha realizzato un video comparativo tra le versioni PS5, PS5 Pro e PC (con diverse configurazioni basate su GPU RTX 50). Il filmato mette in evidenza differenze legate a risoluzione, framerate e qualità grafica tra le varie piattaforme.
Su PS5 base è presente un unico preset grafico con risoluzione 2160p (upscalata da 1080p) e framerate impostato sui 60 fotogrammi al secondo. Su PS5 Pro, invece, le opzioni sono due: il preset standard a 2160p (da un rendering nativo di 1440p) e la modalità Ray-Tracing, che mantiene gli stessi target di risoluzione e framerate ma aggiunge riflessi con ray tracing, funzione al momento assente nella versione PC.
Niente 60 fps stabili su console
PS5 Pro offre una risoluzione nativa più alta rispetto al modello base, con una qualità dell'immagine superiore. Tuttavia, nessuna delle due console riesce a garantire un framerate stabile a 60 fps. Nel video si osservano cali anche sotto i 40 fps sia su PS5 base sia su PS5 Pro con ray tracing attivo, mentre la modalità standard di PS5 Pro si comporta meglio, pur senza raggiungere una stabilità perfetta.
Su PC le prestazioni risultano sensibilmente migliori, grazie alla possibilità di sfruttare hardware più potente e di regolare le impostazioni grafiche in base alle necessità, per quanto il confronto in questo caso si concentra in particolare sul potenziale offerto dalla combinazione di DLSS Performance e Multi-Frame Generation. Inoltre, un futuro aggiornamento introdurrà il preset "Natural", pensato per garantire una qualità visiva superiore sulle configurazioni più performanti.