Where Winds Meet a confronto su PS5, PS5 Pro e PC in un video

Where Winds Meet è l'ultimo titolo analizzato da ElAnalistaDeBits, che ha realizzato un video comparativo tra le versioni PS5, PS5 Pro e PC (con diverse configurazioni basate su GPU RTX 50). Il filmato mette in evidenza differenze legate a risoluzione, framerate e qualità grafica tra le varie piattaforme.

Su PS5 base è presente un unico preset grafico con risoluzione 2160p (upscalata da 1080p) e framerate impostato sui 60 fotogrammi al secondo. Su PS5 Pro, invece, le opzioni sono due: il preset standard a 2160p (da un rendering nativo di 1440p) e la modalità Ray-Tracing, che mantiene gli stessi target di risoluzione e framerate ma aggiunge riflessi con ray tracing, funzione al momento assente nella versione PC.