Warhammer 40.000: Dawn of War 4 è un RTS per i fan del genere stufi di giocare solo online

I giochi di strategia in tempo reale (RTS in breve) hanno i propri fan, ma oggigiorno pare che gli sviluppatori stiano perlopiù puntando sul lato competitivo online di questo genere, mettendo un po' da parte il lato single player. Lo sviluppatore di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 - King Art Games - vuole però andare nella direzione opposta.
Il game director Jan Theysen ha parlato della questione con PC Gamer.
Warhammer 40.000: Dawn of War 4 dà priorità al single player
Theysen ha spiegato: "Siamo noti per la creazione di giochi focalizzati sulla trama e le campagne di Iron Harvest sono molto ben recepite. Dal nostro punto di vista era una scelta ovvia: le campagne saranno una delle colonne portanti per il gioco".
Infatti, Warhammer 40.000: Dawn of War 4 includerà non una ma ben quattro campagne quando sarà pubblicato. Avremo a disposizione delle sequenze di missioni dedicate a Space Marine, Orks, Necrons e Adeptus Mechanicus. Ogni gruppo avrà ovviamente le proprie unità uniche, i propri edifici e anche i propri vantaggi dedicati sul campo di battaglia, per fare in modo che l'esperienza sia ben diversa. In totale possiamo aspettarci oltre 70 missioni, con una storia co-sceneggiata da John French, autore della divisione Black Library che si occupa di realizzare libri a tema Warhammer.
Ovviamente non significa che la modalità multigiocatore sarà messa da parte, ma ufficialmente il team afferma che la campagna single player è la priorità. Potremo comunque trovare modalità come Last Stand, Skirmish oltre che battaglie 1 vs 1, 2 vs 2 e 3 vs 3, quando Warhammer 40.000: Dawn of War 4 arriverà su PC nel 2026.
Nel frattempo potete dedicarvi Warhammer 40.000: Dawn of War Definitive Edition.