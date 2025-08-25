Warhammer 40.000: Dawn of War 4 è un RTS per i fan del genere stufi di giocare solo online

I giochi di strategia in tempo reale (RTS in breve) hanno i propri fan, ma oggigiorno pare che gli sviluppatori stiano perlopiù puntando sul lato competitivo online di questo genere, mettendo un po' da parte il lato single player . Lo sviluppatore di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 - King Art Games - vuole però andare nella direzione opposta.

Warhammer 40.000: Dawn of War 4 dà priorità al single player

Theysen ha spiegato: "Siamo noti per la creazione di giochi focalizzati sulla trama e le campagne di Iron Harvest sono molto ben recepite. Dal nostro punto di vista era una scelta ovvia: le campagne saranno una delle colonne portanti per il gioco".

Infatti, Warhammer 40.000: Dawn of War 4 includerà non una ma ben quattro campagne quando sarà pubblicato. Avremo a disposizione delle sequenze di missioni dedicate a Space Marine, Orks, Necrons e Adeptus Mechanicus. Ogni gruppo avrà ovviamente le proprie unità uniche, i propri edifici e anche i propri vantaggi dedicati sul campo di battaglia, per fare in modo che l'esperienza sia ben diversa. In totale possiamo aspettarci oltre 70 missioni, con una storia co-sceneggiata da John French, autore della divisione Black Library che si occupa di realizzare libri a tema Warhammer.

Ovviamente non significa che la modalità multigiocatore sarà messa da parte, ma ufficialmente il team afferma che la campagna single player è la priorità. Potremo comunque trovare modalità come Last Stand, Skirmish oltre che battaglie 1 vs 1, 2 vs 2 e 3 vs 3, quando Warhammer 40.000: Dawn of War 4 arriverà su PC nel 2026.

Nel frattempo potete dedicarvi Warhammer 40.000: Dawn of War Definitive Edition.