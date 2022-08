Splatoon 3: Nintendo sta già bannando giocatori, prima ancora dell'uscita del gioco

Splatoon 3 non è ancora ufficialmente disponibile, ma Nintendo si sta già ritrovando costretta a bannare alcuni giocatori. Come segnalato dal noto dataminer Nintendo OatmealDome tramite Twitter, il sistema anti-cheat di Splatoon 3 sta bloccando i giocatori che provano a modificare la demo, già disponibile.

OutamealDome spiega che sta circolando in rete una patch che permetteva ai giocatori di entrare nelle arene di combattimento in anticipo, durante il weekend della demo per lo Splatfest di Splatoon 3.

Splatoon 2, spiega il dataminer, era in grado di notare la presenza di patch fan-made di questo tipo, quindi non è strano che anche Splatoon 3 sia in grado di bloccare questi tentativi. OatmealDome pensa che i giocatori non sono stati particolarmente furbi a cercare di fare una cosa del genere.

Vi ricordiamo infine che lo Splatfest World Premier è in corso. Ecco tutti i dettagli sull'evento e sulla demo di Splatoon 3.