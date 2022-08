Elden Ring: video spiega perché i nemici reagiscono subito quando ti curi

La prolifica dataminer della serie Souls, Zullie the Witch, ha pubblicato un nuovo video che affronta un aspetto un po' controverso di Elden Ring e della sua gestione della difficoltà: la propensione dei nemici a reagire a certe azioni (come l'uso di una Fiaschetta curativa) in modo quasi istantaneo. Questo tipo di azione viene definita dai fan "lettura degli input".

Come avviene? Il termine "lettura degli input" implica che l'IA sia in grado di rilevare la pressione dei vostri tasti, ma le scoperte di Zullie dimostrano che l'IA nemica di Elden Ring è in grado di osservare l'animazione delle vostre mosse nel gioco. È ovvero in grado di "vedere" che il vostro personaggio sta eseguendo un'azione nota, come sollevare la fiaschetta, e reagisce di conseguenza. Azioni meno note, come l'uso di qualche altro oggetto curativo, non vengono riconosciute invece.

L'IA nemica di Elden Ring utilizzerà una funzione simile per rilevare e schivare gli incantesimi a proiettile. Zullie dimostra quest'ultimo punto mostrando un boss che schiva anche quando lei punta i suoi incantesimi lontano da lui.

In poche parole, i nemici sono programmati in modo tale da non rimanere fermi a prendersi in faccia i colpi magici e per non darci troppo spazio per curarsi. Un facile esempio è Margit, che se nota che ci stiamo curando lancia dei coltelli di luce. È ingiusto? Ognuno può dare la propria risposta, ma bisogna ricordare che di norma questi attacchi sono pensati per essere evitati: i coltelli di Margit possono essere schivati semplicemente muovendosi a zig zag mentre ci si cura. Se si è a distanza sufficiente, non si subirà alcun danno. Lo scopo è quindi spingere il giocatore a non andare nel panico e curarsi solo quando può farlo.

Voi cosa ne pensate?