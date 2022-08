Mothmen 1966, la recensione di una visual novel pulp molto breve

Gameplay

Lo stile grafico è davvero riuscito

Mothmen 1966 è una visual novel dallo stile grafico che ricalca la paletta dei colori delle vecchie schede grafiche CGA, in cui sostanzialmente si segue la storia intrecciata di tre personaggi: Holt, il gestore di una stazione di servizio sperduta in un fitto bosco, Lee, un giovane storico che non sopporta la sua bellezza, per un motivo legato al rapporto con suo padre, e Victoria, fidanzata di Lee nonché storica anch'ella, che finiscono invischiati in una specie di guerra tra umani e creature dalla natura non meglio precisata che va avanti da secoli. Quando diciamo che si "segue la storia", intendiamo proprio che per la maggior parte del tempo si leggono dialoghi e descrizioni. Di tanto in tanto si possono prendere delle decisioni tramite un classico sistema di selezione a scelta multipla, ma sono complessivamente poche e non creano diramazioni nella storia. Al massimo cambiano alcuni dialoghi o sbloccano degli oggetti nella galleria, quest'ultima accessibile dal menù principale.

Oltre a ciò ci sono dei minigiochi, complessivamente dei puzzle molto semplici, tutti gestiti tramite prompt testuali che, in caso di errori, possono comportare la morte di uno dei protagonisti, con annesso game over. Sono comunque ritentabili quante volte si vuole e non rappresentano certo uno scoglio insormontabile, visto che se ne capisce la logica solitamente dopo il primo tentativo andato a vuoto. Ad esempio in un caso bisogna trovare l'ordine giusto di azioni da compiere per scacciare dei coyote, in un altro occorre ricostruire un meccanismo girando delle tessere, in un altro ancora bisogna utilizzare un'arma scegliendo quali nemici uccidere per primi, in modo da non farsi soverchiare e così via. C'è anche un solitario "impossibile" da provare a risolvere, che però è completamente facoltativo. Tutto questo per dire che il fulcro dell'esperienza rimane soprattutto la storia, con il resto che fa da contorno.