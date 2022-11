The Witcher Remake: il doppiatore di Geralt non è stato contattato, ma sarebbe subito disponibile

Il doppiatore di Geralt di Rivia nella serie di videogiochi The Witcher - Doug Cockle - non è ancora stato contattato da CD Projekt RED per il remake di The Witcher, ma sicuramente sarebbe pronto a rivestire i panni (metaforicamente) dello strigo polacco.

A Doug Cockle è stato chiesto se gli piacerebbe tornare a dare la voce allo strigo per il remake di The Witcher, che CD Projekt ha annunciato a ottobre. "Mi rendei disponibile in un istante", ha risposto Cockle.

Tuttavia, Cockle ha rivelato che CD Projekt non lo ha ancora contattato per tale ruolo. "Al momento ne so quanto voi", ha continuato Cockle, aggiungendo che tutto ciò che sa è che c'è un remake del primo Witcher e che CD Projekt sta utilizzando l'Unreal Engine 5. Cockle non sa quindi se CD Projekt stia effettivamente registrando nuovamente i dialoghi del The Witcher originale o se riutilizzerà semplicemente l'audio esistente.

L'intervista di Eurogamer a Cockle prosegue ipotizzando i motivi a favore e contro la registrazione dei dialoghi da parte di CD Projekt, sottolineando giustamente che il budget dei giochi è aumentato in modo significativo dopo il primo capitolo, e così anche il costo degli attori. Sembrerebbe però strano che dopo tutti questi anni il team decida di cambiare la voce di Geralt, considerando quanto è amata.

Voi che pensate?