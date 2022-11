The Callisto Protocol: PlayStation Studios ha contribuito alle sequenze cinematiche

Per The Callisto Protocol gli sviluppatori di Striking Distance Studios hanno collaborato con PlayStation Studios, che ha messo a disposizione le proprie sale per le sessioni di motion capture e contribuito attivamente alla realizzazione delle sequenze cinematiche del gioco.

Questo dettaglio è stato condiviso prima da @Zuby_Tech, che ha svelato che le sessioni di Motion Capture sono state fatte negli studi di Motion Capture di Sony. In seguito Michael Mumbauer, CEO e fondatore di Liithos, che in passato ha lavorato a varie esclusive PlayStation, ha aggiunto che PlayStation Visual Art Studio non ha messo solo a disposizione i propri studi per le registrazioni ma ha anche "contribuito parecchio" ai filmati di The Callisto Protocol.

Non è la prima volta che Sony mette a disposizione i suoi studi di registrazione per le sessioni di mocap, ma a quanto pare nel caso di The Callisto Protocol l'aiuto non si è limitato solo a questo. Come sappiamo PlayStation Visual Arts potrebbe diventare un vero e proprio studio di sviluppo in collaborazione con Naughty Dog, magari proprio con lo scopo di supportare i team interni e terze parti nella realizzazione di sequenze cinematiche.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.