PlayStation sta creando un nuovo studio di sviluppo con Visual Arts Group e Naughty Dog

Presto potrebbe nascere un nuovo studio di sviluppo first party di PlayStation. Stando a quanto riportato dall'utente di Resetera kostacurtas, Sony starebbe collaborando allo scopo con la compagnia giapponese Visual Arts Group, supportata anche da Naughty Dog. Considerate che le due software house hanno lavorato insieme alla serie The Last of Us. Volendo si tratterebbe di una specie di promozione per Visual Arts Group, che in questo modo potrebbe crescere sotto l'ala della multinazionale giapponese, diventando oltretutto autonoma, cioè in grado di sviluppare progetti completamente suoi.

La notizia non è ancora stata annunciata, ma è praticamente data per certa, visto che ne parla un annuncio di lavoro di Visual Arts Group. La posizione ricercata è quella di senior producer. A essere particolarmente interessante è il testo, in cui si afferma chiaramente che "In collaborazione con PSS Visual Art, PlayStation sta creando un nuovo team di sviluppo interno." Nello stesso testo si ricorda la collaborazione con Naughty Dog, che viene indicata anche come partner del nuovo progetto misterioso: "Questo importante progetto è in sviluppo con la collaborazione di Naughty Dog. Anche se per adesso non è stato annunciato, abbiamo una visione chiara e il piano di lancio."

L'annuncio parla poi di altissima qualità visiva, garantita dall'esperienza dello studio e fa riferimento esplicito al fatto che si tratta di un progetto tripla A.

Difficile dire quale potrebbe essere questo progetto misterioso. Finora Visual Arts Group ha svolto essenzialmente la funzione di studio di supporto, quindi non dispone di franchise suoi. Che Sony abbia deciso di affidargli proprio il franchise Uncharted, vista la vicinanza con Naughty Dog? Difficile dirlo, perché per gestire un nuovo capitolo della serie dovrebbe crescere moltissimo in breve tempo. Vedremo cosa verrà fuori.