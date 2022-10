Steam Scream Festival è l'evento per la vostra fame di giochi horror, in vista di Halloween

Lo Steam Scream Festival è un evento pensato per gli appassionati di giochi horror e per accompagnarci verso Halloween. Valve lo ha lanciato oggi e comprende sconti e offerte sui giochi più oscuri presenti nel negozio. Finirà il 1° novembre alle 18:00.

Tra i giochi in offerta segnaliamo Call of Cthulhu a 7,39€ invece di 19,99€, l'ottimo sparatutto in prima persona Dusk a 6,79€ invece di 16,99€, Omori a 12,59€ invece di 16,79€, Thymesia a 19,99€ invece di 24,99€, V Rising a 15,99€ invece di 19,99€, The Forest a 4,19€, invece di 16,79€, Resident Evil Village a 29,99€ invece di 39,99€, Resident Evil 2 e 3 Remake a 11,99€ ognuno invece di 39,99€, Phasmophobia a 9,27€ invece di 11,59€ e tanti altri ancora.

Se volete scorrere tutte le offerte, vi inviamo ad andare sulla pagina principale dello Steam Scream Festival. Sicuramente troverete qualcosa che faccia al caso vostro e che vi metta abbastanza paura da non farvi dormire la notte.

Come potete notare, l'evento permette anche di visualizzare diverse categorie di giochi, come quelli free-to-play o quelli verificati per Steam Deck. In questo modo saprete sempre cosa state per acquistare.