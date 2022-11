Call of Duty Warzone 2.0 bombardato di recensioni negative su Steam e Metacritic

Call of Duty Warzone 2.0 sta subendo un bombardamento di recensioni negative da parte degli utenti. Nel momento in cui scriviamo il battle royale free-to-play di Activision Blizzard ha una media voto di 2,9 su Metacritic e solo il 35% delle oltre 6.600 recensioni su Steam è positivo.

I punti negativi menzionati nelle recensioni degli utenti sono differenti, anche se la maggior parte critica il fatto che all'apertura dei server Warzone 2.0 fondamentalmente non funziona come dovrebbe: crash, disconnessioni dai server, lag, bug e così via. C'è da dire che parliamo della classica lista di magagne che affliggono tanti giochi multiplayer al lancio, specialmente quando ci sono milioni di giocatori ad affollare i server (al lancio era primo sia su Steam che su Twitch), quindi speriamo che gli sviluppatori li risolvano celermente.

Tuttavia non solo le uniche critiche mosse al gioco. Molti utenti infatti che l'interfaccia utente e i menu di gioco, ritenuti poco funzionali all'esperienza di gioco. C'è anche chi si lamenta della chat di prossimità (ritenuta scomoda per giocare in multiplayer con gli amici), del bilanciamento delle armi e il sistema di looting. In alcuni casi viene criticata la nuova mappa Al Mazrah e la presenza di fin troppi camper.

Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, Call of Duty Warzone 2.0 è un gioco live service, ovvero progettato per durare anni, il che significa che nel tempo oltre ai nuovi contenuti gli sviluppatori hanno ampio margine di manovra per effettuare le correzioni necessarie sulla base dei feeback della community.