World of Warcraft: Dragonflight, scopriamo l'Evocatore Dracthyr e l'evento Tempesta scatenata

Con la seconda fase della pre-patch di Dragonflight , siamo ormai vicinissimi all'uscita della nuova espansione di World of Warcraft: è il momento di lasciarsi alle spalle due anni di Shadowlands e magari prepararsi a una nuova avventura nelle Isole dei Draghi . Il nuovo aggiornamento, disponibile dal 16 novembre, introduce un evento mondiale e sblocca la nuova classe eroica, l'Evocatore Dracthyr, a tutti i giocatori che hanno acquistato l'espansione in anticipo. Vediamo un po' come funzionano i nuovi contenuti, e qualche dritta per sfruttarli al meglio.

Con questo sistema potrete accumulare Essenze Primeve, crescere i personaggi secondari fino a 60 e vestirli quantomeno 252, che potrete migliorare in un secondo momento sfruttando la spedizione Eredità di Tyr (278) oppure i boss mondiali settimanali delle Terretetre (285) oppure i boss mondiali settimanali dell'Anniversario (272). E poi sarete più che pronti per Dragonflight.

Accumulare le Essenze Primeve può sembrare difficile, ma c'è un simpatico trucchetto. Aprite il menù dei Gruppi organizzati , scegliete Personalizzato e nel campo di ricerca scrivete il nome della regione in cui volete partecipare all'evento, per esempio Badlands (sarebbe Maleterre, in italiano, ma cercatela in inglese). Scorrete i gruppi aperti nell'elenco e cercate quelli in cui c'è scritto qualcosa tipo "Boss UP": significa che stanno combattendo il boss. Iscrivetevi e, se accettati, entrate e aiutate l'incursione a sconfiggere il boss, quindi depredatelo, lasciate l'incursione e cercatene un'altra. Troverete molteplici "istanze" impegnate a combattere il boss e, così facendo, accumulerete 28 Essenze Primeve a uccisione in pochi minuti.

Ecco qualche dritta. Tanto per cominciare, ricordatevi che le Essenze Primeve sono Vincolate all'account, e questo significa che potrete spedirle da un personaggio all'altro: potrebbe essere utile se ne avete accumulate in eccesso e volete vestire un altro personaggio. Dopodiché, sappiate che i nemici sconfitti nelle tempeste primordiali pagano un sacco di punti esperienza , ed è per questo motivo che troverete molti gruppetti di giocatori che si organizzano per macinare i nemici e crescere i loro personaggi semplicemente con l'evento, senza passare dalle varie campagne. Potete partecipare all'evento a qualsiasi livello, oltretutto, e i bottini lasciati dal boss scaleranno col livello raggiunto dal vostro personaggio.

Il boss farà cadere sempre almeno 28 Essenze Primeve, e c'è anche una possibilità di trovare le stesse armi e armature che vendono i PNG summenzionati, nonché un oggettino di qualità rara che si chiama tipo Fuoco Primevo Offuscato. Ce n'è uno per elemento, quindi trovateli tutti e quattro e combinateli per ottenere uno speciale monile di tipo Cimelio che si chiama Confluenza Elementale Instabile . Sconfiggendo tutti i boss elementali, sbloccherete anche un'Impresa nella categoria Prova di Forza , "Contro gli elementali".

Ma come funziona l'evento Tempesta scatenata? In realtà, è molto semplice. Giunti sulla scena di una tempesta primordiale, troverete tantissimi giocatori e svariati Primalisti ed Elementali da sconfiggere, di tipo normale ed élite. Qualunque nemico può far cadere le Essenze Primeve, ma in numero abbastanza contenuto. Ogni 10-20 minuti circa, tuttavia, comparirà un gigantesco boss elementale intrappolato, e un indicatore sullo schermo che dovrete azzerare sconfiggendo i vari nemici. A quel punto, infatti, il boss elementale si sveglierà e dovrete sconfiggerlo.

Tutto quello che dovrete fare è aprire la mappa di Azeroth e cercare le tempeste primordiali, contrassegnate da speciali icone colorate, nelle seguenti regioni: Maleterre, Savane Settentrionali e Cratere di Un'Goro . La descrizione che comparirà evidenziando l'icona vi informerà del tipo di elementale che i primalisti stanno evocando, e di quanto tempo durerà ancora quell'evento. Una volta scaduto il tempo, infatti, in ciascuna regione potrebbe o non potrebbe cambiare il tipo di elementale che sta invadendo il nostro piano.

La missione "A caccia di tempeste", invece, sbloccherà un PNG venditore che vi permetterà di acquistare armi e armature Livello oggetto 252, praticamente il cosiddetto bottino catch-up con cui vestire i personaggi che magari state alzando in questi giorni o che non giocavate da tempo. Non solo, questo PNG ha in vendita altri oggetti interessanti. Borsa dei Reagenti Sferzata dalla Tempesta è un contenitore aggiuntivo da 20 spazi per i materiali utili alle professioni di artigianato, mentre Borsa di Venti Furiosi è un simpatico giocattolo. Questo venditore accetta però un solo tipo di valuta, chiamata Essenza Primeva , che ovviamente troverete solo nelle tempeste primordiali, e che riceverete come ricompensa - insieme alla mascotte Prole Tempestosa Primordiale - completando la missione "Una minaccia primordiale".

Completate la breve sequenza di missioni di questa micro campagna per sbloccare la missione "Retaggio di Tyr: Segreti del passato", che vi permetterà di affrontare in anteprima una delle nuove spedizioni di Dragonflight e di mettere le mani su una ricompensa Livello oggetto 278. Anche i bottini di questa spedizione arrivano a 278, quindi è un ottimo modo per perfezionare l'equipaggiamento prima dell'espansione.

Premesso che potrete partecipare alle Tempesta scatenata fin da subito, e a qualsiasi livello, senza aver completato alcuna missione specifica, noi vi consigliamo comunque di seguire la breve campagna introduttiva per diversi motivi: in primo luogo, serve a spiegare gli antefatti di Dragonflight e il motivo che ci porterà sulle Isole dei Draghi; inoltre, sbloccherete una serie di funzionalità e di missioni aggiuntive da completare mentre partecipate alle tempeste primordiali. Vi basterà accettare la missione di Irathion (Alleanza) o Ebissian (Orda), intitolata "Le Isole dei Draghi attendono" , che riceverete non appena vi collegherete a World of Warcraft dal 16 novembre in poi.

Evocatore Dracthyr

World of Warcraft: Dragonflight, gli Aspetti discutono la minaccia che incombe sulle Isole dei Draghi

La nuova classe eroica, già disponibile per chi ha preacquistato l'espansione, si chiama Evocatore, ed è legata a doppio filo con l'inedita razza Dracthyr: esattamente come accaduto con il Cacciatore di demoni ai tempi di Legion, l'Evocatore può essere soltanto Dracthyr e il Dracthyr può fare solo l'Evocatore. Se finora non avete mai sentito parlare dei Dracthyr, è normale: questa razza di super soldati è stata creata ventimila anni fa e in gran segreto da Neltharion - in arte, Alamorte - combinando i poteri dei cinque Stormi con l'adattabilità dei mortali. Neltharion li avrebbe controllati con un manufatto titanico, che però andò perduto nello scontro con Raszageth, costringendolo a intrappolarli nell'Isola Proibita con l'aiuto di Malygos.

Ora che i Primalisti hanno liberato Raszageth e gli Incarnati primordiali - una specie che si ribellò ai Titani e agli Stormi e che intende soggiogare ogni essere vivente su Azeroth - anche i Dracthyr si sono svegliati e cercano il loro posto nel mondo o, per meglio dire, nell'Orda e nell'Alleanza.

World of Warcraft: Dragonflight, il Dracthyr può volare temporaneamente

La storia dei Dracthyr è raccontata nella loro campagna introduttiva, tutta ambientata nell'Isola Proibita: si completa in circa un'oretta di gioco, in cui l'Evocatore, che inizia a livello 58, arriva a livello 60, pronto per affrontare la campagna di Shadowlands o la modalità Fili del Fato. Tenete presente, però, che gli Evocatori hanno accesso a un unico potere di Congrega, indipendentemente dalla Congrega scelta; hanno meno Condotti da applicare ai Vincoli dell'Anima, e non hanno poteri leggendari specifici, eccetto Unità.

La campagna introduttiva dei Dracthyr è molto divertente e insegna gradualmente come usare le abilità principali della classe Evocatore, che sono davvero particolari. È una sequela di missioni abbastanza lineare che concede un minimo di libertà nell'esplorazione, inframezzata da un buon numero di cinematiche che raccontano i momenti salienti della narrativa e fanno da ponte con Dragonflight: la campagna introduttiva dei Dracthyr, infatti, si conclude proprio dove comincia la mini campagna introduttiva di tutte le altre razze/classi nelle capitali di riferimento.

Vi diamo una dritta, però: prima di concludere la campagna e lasciare l'Isola Proibita, tornate dal PNG che vi ha venduto la vostra prima cavalcatura Vorquin: a questo punto dovreste avere abbastanza oro per comprare tutte le varianti e aggiungerle subito alla vostra collezione, altrimenti sarete costretti ad aspettare l'uscita dell'espansione.

World of Warcraft: Dragonflight, l'Evocatore può caricare alcune abilità di attacco e guarigione

Per quanto riguarda la classe dell'Evocatore in sé e per sé, è interessante quel che ci ha detto il lead combat developer Brian Holinka in una recente intervista, e cioè che quando Blizzard si è riunita a ragionare sulla nuova classe eroica da introdurre in Dragonflight, è stato praticamente un processo automatico arrivare a un draconide capace di brandire i poteri degli Stormi. A detta di Holinka, è sempre stata una fantasia del team concedere ai giocatori la possibilità di usare un drago in combattimento, e i Dracthyr l'hanno concretizzata.

L'Evocatore, infatti, può scegliere tra due specializzazioni: Devastazione e Preservazione. La prima è una specializzazione nei danni a media distanza. L'Evocatore combina i poteri degli Stormi rossi e azzurri per scagliare incantesimi che infliggono danni diretti, ad area e nel tempo. La specializzazione Preservazione, invece, usa i poteri degli Stormi verdi e bronzei per guarire e potenziare le unità alleate.

Entrambe le specializzazioni, tuttavia, fanno ricorso a una serie di dinamiche nuove e particolari. Alcune abilità possono essere caricate tenendo premuto il tasto relativo - ma potete cambiare questa funzionalità nelle Opzioni di gioco - per infliggere o curare più danni. Altre ritardano l'effetto di una cura o di un danno per un incremento finale, e ci sono abilità che potenziano in modo molto particolare il gruppo, per esempio velocizzando i tempi di recupero.

World of Warcraft: Dragonflight, Raszageth è un drago primordiale che intende soggiogare Azeroth

L'Evocatore è anche una classe discretamente mobile, capace di abilità posizionali e di movimento, nonché di rallentare la caduta planando a mezz'aria. È una classe piuttosto complicata da imparare a giocare, che in qualche caso abbisogno di un ragionamento trasversale e insolito rispetto a quello cui ci ha abituato World of Warcraft, ma è molto divertente e dà parecchie soddisfazioni coi suoi incantesimi vistosi e caratteristici.

Non ci ha convinto, però, il suo look. Il Dracthyr possiede una forma Sembianza, un po' come il Worgen che si può trasformare in un essere umano quando non è in combattimento: la Sembianza del Dracthyr è una specie di Elfo del sangue, ma la cosa un po' strana è che l'equipaggiamento è totalmente visibile soltanto in questa forma. In combattimento, il Dracthyr assume sempre la sua forma draconica, che però sfoggia un'armatura personalizzabile al momento della creazione del personaggio e, in seguito, anche dal Barbiere: l'equipaggiamento vero e proprio indossato è del tutto invisibile, eccezion fatta per gli spallacci, la cintura e l'insegna. Considerando che le ultime due causano non poche compenetrazioni poligonali, e che ogni equipaggiamento è totalmente visibile sul Worgen, col quale il Dracthyr condivide gran parte dello scheletro, possiamo dire che questa soluzione ci ha davvero straniato.

World of Warcraft: Dragonflight, solo una parte dell'equipaggiamento è visibile sul Dracthyr Evocatore

Abbiamo chiesto delucidazioni a Graham Berger, senior game designer di Dragonflight, ma la sua spiegazione non è che ci abbia proprio soddisfatto: secondo Berger, era volontà degli artisti mettere in risalto il look peculiare dei Dracthyr e le loro tradizionali armature razziali, suggerendo poi che fossero combinabili e personalizzabili in un secondo momento, e che i giocatori possono pur sempre sfruttare la funzionalità della trasmogrificazione nella forma Sembianza. Il problema è che persino la nuova armatura di classe, Scaglie del Risvegliato, compare solo parzialmente sulla forma Dracthyr, il ché ha poco senso.

Abbiamo chiesto a Blizzard se il team tornerà a lavorare sul look dei Dracthyr, magari implementando le armature in forma draconica, specialmente perché Ion Hazzikostas, in passato, aveva lasciato intendere che i Dracthyr, in futuro, potrebbero intraprendere altre classi, ma Berger ha spiegato che dipende dagli artisti e che potrebbe esserci l'intenzione di sistemare prima le razze che non sono state del tutto migliorate negli ultimi anni.

World of Warcraft: Dragonflight, la Sembianza umanoide del Dracthyr si acquisisce a fine campagna introduttiva

L'Evocatore Dracthyr, insomma, ci sta mettendo un po' in difficoltà. La classe è davvero divertente da giocare e promette di essere molto diffusa al lancio dell'espansione e nel futuro endgame, ma visivamente è appagante soltanto in parte, e dobbiamo ammettere che ci è apparsa piuttosto affrettata sotto diversi aspetti, ma sempre a livello di animazioni e look. Abbiamo una decina di giorni per sviscerarla prima di decidere se giocarla in Dragonflight, o se tornare alle nostre classi precedenti, e chissà che nel frattempo Blizzard non ascolti davvero le critiche dei giocatori e ci metta mano al più presto.