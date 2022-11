Call of Duty: Warzone 2.0: già altissimo il numero di giocatori su Steam, primo su Twitch

Call of Duty: Warzone 2.0 è stato appena lanciato, ma già ci sono degli indicatori interessanti, Steam e Twitch, per capire non tanto l'andamento del gioco, che andrà verificato nel medio / lungo periodo, ma quantomeno l'interesse degli utenti, elevatissimo.

Come accennato, il primo dato è il numero di giocatori contemporanei su Steam, che stando a quanto rilevato da SteamDB ha già raggiunto le 400.000 unità circa. Il numero è destinato inevitabilmente a crescere nelle prossime ore, visto che ci troviamo in prossimità del lancio e molti lo staranno ancora scaricando.

Comunque sia, attualmente è il terzo gioco più giocato sulla piattaforma, dietro solo agli onnipresenti Counter-Strike: Global Offensive e Dota 2.

Classifica dei più giocati su Steam al momento di scrivere questa notizia

Altro dato che indica l'altissimo impatto di Call of Duty: Warzone 2.0 è il numero di spettatori contemporanei su Twitch, che sta viaggiando verso le 600.000 unità. Attualmente è la categoria più vista su Twitch, sopra a Quattro Chiacchiere, a Grand Theft Auto V e a Valorant.

I più visti su Twitch al momento di scrivere questa notizia

In questo caso va specifica che parte del successo potrebbe essere stato creato dagli investimenti nel marketing dell'editore, ma è giusto dire che stiamo parlando comunque di un gioco attesissimo, che oltretutto segue di poche settimane Call of Duty: Modern Warfare 2, quello che si appresta a diventare uno dei capitoli più venduti del franchise, se non il più venduto in assoluto.