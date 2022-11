Pentiment: un piccolo video mostra la strana opzione per ingigantire le teste

Pentiment è un gioco già molto particolare dal punto di vista grafico, ma può trasformarsi in qualcosa di ancora più bizzarro attivando l'opzione per ingigantire le teste dei personaggi (e non solo), che potrebbe essere facilmente sfuggita anche a chi ci sta già giocando.

Un po' nascosta tra le opzioni principali di Pentiment, che forse dopo le impostazioni iniziali non vengono più prese tanto in considerazione, troviamo anche l'opzione per modificare la dimensione delle teste dei personaggi, attraverso uno slider che modifica la "scala delle teste", portandola dal minimo (ovvero la misura standard) al massimo (una sorta di versione "super deformed", come da tradizione nipponica).



In mezzo alle tante opzioni anche molto utili come quelle legate alla visualizzazione dei testi e del lettering, che potrebbe risultare ostico per alcuni giocatori e consente così di leggere al meglio gli splendidi dialoghi scritti da Obsidian per il gioco, troviamo dunque anche questa stranezza, ben rappresentata dal breve video visibile nel tweet qui sopra.

Vista la rappresentazione già piuttosto stilizzata di Pentiment, che richiama lo stile grafico delle miniature medievali e rinascimentali, l'incremento delle dimensioni delle teste ha un effetto alquanto comico, anche perché non riguarda solo i personaggi umani ma anche gli animali presenti in s cena, con conseguenze bizzarre.

Potrebbe trattarsi di un modo ideale per affrontare delle eventuali run successive alla prima, considerando anche che, per come è strutturato il gioco, per conoscere tutti i risvolti della storia è consigliabile il fatto di percorrerlo interamente più di una volta.

Per il resto, vi rimandiamo alla recensione di Pentiment, mentre proprio oggi è emersa un'intervista dell'autore Josh Sawyer che ha riferito quanto Xbox Game Pass sia stato fondamentale per portare a termine il progetto.