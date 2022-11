Call of Duty: Warzone 2.0 disponibile per PC, Xbox Series X e S, PS5, PS4 e Xbox One

Call of Duty: Warzone 2.0 è finalmente disponibile per tutte le piattaforme: PC, Xbox Series X e S, PS5, PS4 e Xbox One. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un battle royale free-to-play, spin-off della serie principale dei Call of Duty. La versione PC è disponibile sia su Steam che su Battle.net.

Visto che siamo qui, rivediamo il trailer di lancio:

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco, tratta dalla pagina Steam:

Ti diamo il benvenuto a Warzone 2.0, l'enorme arena di combattimento free-to-play che include anche la nuova mappa di Al-Mazrah.

Il gioco si fa duro

Raduna i tuoi amici e lanciati in un enorme campo di battaglia ambientato in un'area metropolitana e nei suoi dintorni rurali, nella Repubblica di Adal.

Cerca ricompense

Scopri casse di scorte e completa contratti per costruire il tuo arsenale e guadagnare un vantaggio tattico.

Combatti in modalità epiche

Lanciati nella nuova modalità sandbox a obiettivi. Scegli il tipo di esperienza che vuoi vivere sul campo di battaglia e raccogli attrezzatura per il tuo inventario di Call of Duty: Warzone 2.0.