Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 Stagione 1: trailer sul nuovo Battle Pass

Call of Duty Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone 2.0 stanno per ottenere la loro Stagione 1 e un trailer ufficiale di Activision Blizzard annuncia la partenza del nuovo Battle Pass e i contenuti previsti, organizzato come una sorta di mappa.

Invece di una struttura lineare a 100 livelli, il nuovo Battle Pass è strutturato come una mappa chiamata "Combat Map", con diversi settori che consentono di ottenere varie ricompense sbloccabili.

All'interno troviamo 20 tier gratuiti da sbloccare, che contengono, tra gli altri oggetti, anche il Victus XMR sniper rifle, il BAS-P submachine gun e vari altri elementi, come l'operatore Zosar "Zeus" Kalu all'interno del pass a pagamento, come ricompensa immediata.

La "Combat Map" in cui è rappresentato il Battle Pass è divisa in 21 settori di combattimento, che vanno dall'A0 all'A20, connessi l'uno all'altro. Una volta volta che gli utenti hanno sbloccato tutte le ricompense in tutti i settori della mappa, emerge un "victory sector" con all'interno ulteriori ricompense bonus.

Il Battle Pass contiene inoltre 1400 COD Points, con la possibilità di ottenerne 400 attraverso gli elementi gratuiti del Pass, mentre gli altri 1000 arrivano dalla versione a pagamento, con un sistema che dovrebbe consentire, ai giocatori che lo completano, di riottenere buona parte dei punti spesi per l'acquisto del Battle Pass Premium.

Come abbiamo riferito in precedenza, la Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 inizierà domani, 15 novembre 2022, con tante novità in arrivo per entrambi i giochi di Activision Blizzard, vediamo dunque il trailer di presentazione della nuova stagione.