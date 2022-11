Call of Duty: Warzone 2.0, spunta un nuovo bug: i giocatori diventano invisibili

Un nuovo bug pare affliggere l'esordio di Call of Duty: Warzone 2.0, rendendo i giocatori invisibili durante le partite. Non è chiaro al momento se la cosa possa essere controllata dagli utenti o si verifichi casualmente.

Dopo il blocco per chi non ha comprato Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0 si trova dunque ad affrontare un'altra problematica di cui si sta parlando parecchio su Reddit, con tanto di esilaranti clip che mostrano il glitch in azione.

Come potete vedere qui sotto, succede in pratica che i giocatori si ritrovino bersagliati da nemici invisibili, senza dunque la possibilità di difendersi né di sottrarsi al fuoco ostile non sapendo esattamente da dove proviene.

Il fenomeno sembra aver coinvolto un gran numero di persone ed è dunque probabile che Activision abbia ricevuto le opportune segnalazioni e stia lavorando per individuare e risolvere il bug, sebbene al momento non ci siano ancora comunicazioni ufficiali in merito.

Problemi tecnici a parte, la nuova versione del celebre battle royale ci è piaciuta parecchio: per saperne di più date un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty: Warzone 2.0.