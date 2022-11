Steam: la Top 10 vede Steam Deck riottenere il proprio dominio, Spider-Man manca il podio di molto

Tramite SteamDB, abbiamo modo di vedere le classifiche dei giochi più venduti su Steam per la settimana che va dal 14 al 20 novembre 2022. Grazie alla Top 10, possiamo notare che Steam Deck è finalmente tornato primo, dopo alcune settimane passate dietro a Call of Duty. La classifica è composta come segue:

Steam Deck Call of Duty Modern Warfare 2 Warhammer 40.000 Darktide Call of Duty Modern Warfare 2 Upgrade to Vault Edition Call of Duty Modern Warfare 2 Valt Edition Sekiro Shadows Die Twice Goty Edition Marvel's Spider-Man Miles Morales Nobody - The Turnaround Warhammer 40.000 Darktide Imperial Edition American Truck Simulator Texas

Come potete vedere, Call of Duty Modern Warfare 2 avrà anche perso la prima posizione, ma continua a essere uno dei nomi di maggior peso della settimana, grazie anche alla Vault Edition. Per il resto, la classifica è composta da giochi che precedentemente non erano in Top 10, con l'esclusione di Warhammer 40.000 Daktide (passato da ottavo a terzo).

Notiamo anche che Marvel's Spider-Man Miles Morales è subito riuscito ad entrare in classifica su Steam, ottenendo la settima posizione in tre giorni di vendite (l'uscita era il 18 novembre 2022).

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Ricordiamo come sempre che questa classifica è realizzata a partire dai ricavi generati dai prodotti, non in base al numero di unità vendute: Steam Deck può quindi più facilmente ottenere la prima posizione in quanto, in qualità di hardware, ha un prezzo di vendita ben più alto dei videogiochi.

Vi lasciamo infine ai dati della settimana precedente per confronto.