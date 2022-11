Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: tutte le novità da conoscere

Ci siamo: Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono finalmente disponibili e la nuova coppia di titoli sviluppata da Game Freak mette sul piatto delle innovazioni davvero importanti per la saga Pokémon, tra aggiunte inedite ed elementi fortemente desiderati dal pubblico. Tra queste spicca sicuramente la presenza di una vasta mappa open world, rappresentata dalla regione di Paldea, di cui vi abbiamo già approfonditamente parlato in uno speciale dedicato. Come detto però le sorprese non finiscono qui! Eccovi quindi una raccolta delle novità più importanti introdotte da Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Tre archi narrativi Mela è a capo dei Team Star Le vicende principali di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto partono dall'Accademia, Arancia o Uva a seconda della versione giocata. Qui ci saranno tre distinte ramificazioni da seguire, che incarnano le diverse anime dei nuovi capitoli. Ne "Il cammino dei Campioni" il nostro obiettivo sarà conquistare il titolo di Campionessa o Campione sconfiggendo gli otto capipalestra di Paldea. Un percorso ben noto al pubblico che non poteva mancare nella proposta narrativa di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, e che abbraccia l'anima competitiva della serie. "Il sentiero Leggendario" è tutto votato all'esplorazione, nel quale affiancheremo un nostro compagno di Accademia, seguendo gli appunti di una vecchia spedizione, alla ricerca di rari ingredienti noti come le "spezie nascoste". Questa è la parte dell'avventura che ci spingerà a scoprire ogni anfratto di Paldea, svelando l'anima esplorativa di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Infine "il viale della polvere di stelle" ci porterà a seguire un percorso che unisce il brivido della competizione con l'esplorazione. L'obiettivo è affrontare il Team Star, un gruppo di studenti ribelli dell'accademia, ben organizzati e dislocati un po' ovunque nella regione di Paldea. Il punto fondamentale di questi tre archi narrativi è che non esiste una progressione precostruita ma saremo noi a decidere dove recarci, quando e perché. C'è chi sceglierà di affrontare i tre archi narrativi in modo distinto, completandone uno prima di iniziare un altro e chi invece preferirà portarli avanti tutti parallelamente. Questo vale sia per gli archi narrativi sia per alcuni obiettivi delle stesse: ad esempio, le palestre non devono essere affrontate in uno specifico ordine. Certo, potete provare a sfidare subito il capopalestra più forte ma attenti alle conseguenze. La grande mappa open world unita alla progressione narrativa libera creano un'esperienza flessibile e su misura per ogni giocatore, che incoraggia ognuno di noi a trovare la sua strada senza fretta o pressioni.

Insieme è meglio! I raid possono essere affrontati anche in gruppo Vivere un'esperienza unica nella nuova regione di Paldea è senza dubbio emozionante, ma farlo in compagnia dei propri amici è di certo meglio! Raccogliendo un po' quella che è stata un'importante lezione impartita da titoli come Animal Crossing: New Horizon, complici anche gli anni appena vissuti, Game Freak accoglie le richieste del pubblico aggiungendo in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto una modalità cooperativa fino a quattro giocatori. Ovviamente i duelli con altri giocatori permangono anche negli ultimi capitoli della serie, così come lo scambio di Pokémon, effettuabile con due modalità diverse attraverso il Poképortale. Lo scambio in link ci permetterà di selezionare uno specifico giocatore mentre con lo scambio magico saremo noi a selezionare un Pokémon da barattare con un giocatore scelto casualmente in tutto il mondo. Ovviamente non c'è bisogno per forza di scontrarsi o scambiare Pokémon per interagire con altri giocatori. Con il nostro gruppo di amici potremmo ad esempio unire le forze e affrontare insieme un raid, o semplicemente fare gruppo durante una fase di esplorazione più tranquilla. Un pic-nic è più divertente se fatto in compagnia Se poi ci dovesse capitare di imbatterci in un bel posticino, perché non fare un bel pic-nic? Quello del pic-nic non è solo un momento di svago e condivisione, ma una meccanica molto importante che ci permette di stringere un legame più forte con i nostri Pokémon. Oltre ad una serie di opzioni dedicate alla personalizzazione del nostro servizio da pic-nic, durante questi eventi potremo preparare piccoli spuntini da dare in pasto ai nostri Pokèmon, affinché possano recuperare punti salute e ricevere qualche bonus temporaneo. Anche fare un po' di toilette ai nostri amici sarà importante, e loro ce ne saranno grati. Tutto questo, come detto, può essere condiviso con altri giocatori, sia che siano loro ad unirsi al nostro pic-nic sia noi ad essere ospiti del loro. Non dimenticatevi di scattare qualche foto dell'evento!

Luccicanti come il cristallo La Teracristalizzazione è un fenomeno tipico della regione di Paldea La regione di Paldea nasconde numerosi misteri, tra cui quello della Teracristalizzazione, un fenomeno che rende i Pokémon brillanti come il cristallo quando entrano in contatto con l'energia Teracristal. Questa può essere imbrigliata in una Terasfera, un oggetto che entrerà in nostro possesso e che dovremo ricaricare di energia Teracristal ad ogni utilizzo. La Teracristalizzazione di un Pokémon non va pensata come un semplice cambio di look. Ogni Pokémon infatti appartiene ad uno specifico teratipo tra i 18 presenti in natura, e questo non per forza è legato alla tipologia di partenza. Un esempio che è stato fatto direttamente da Game Freak è quello di un Tyranitar, Pokémon di tipo Roccia/Buio, diventato di tipo Spettro dopo essersi teracristallizzato. Quando il teratipo coincide con i tipi di appartenenza del Pokémon i danni sono aumentati, se diversi a guadagnarne possono essere la difesa e la sua versatilità. Il teratipo è innato, nel senso che non saremo noi a decidere il teratipo del Pokémon, anche se ci sarà un certo margine di personalizzazione nel corso dell'avventura. Ciò che rimane sempre a nostra discrezione è il momento della trasformazione. Questo diventa assai importante durante le lotte e teracristallizare un Pokémon al momento giusto può fare la differenza in un incontro. Come anticipato, la trasformazione è legata alla Terasfera quindi lo si può fare una sola volta per scontro. Ovviamente questa è una piccola infarinatura del fenomeno di Teracristallizzazione, per scoprirne tutti i dettagli non vi resta che esplorare la regione di Paldea.

In sella al leggendario Koraidon e Miraidon ci seguiranno durante la nostra avventura Più facile a dirsi che a farsi dando uno sguardo alla dimensione della mappa! Non temete: anche in questo caso Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto aggiungono un'importante novità, che ci permetterà di navigare agevolmente la mappa. A seconda della copia in nostro possesso, i leggendari di nona generazione Koraidon e Miraidon diventeranno i nostri companion e ci seguiranno nel corso dell'avventura. Questi Pokémon hanno la capacità di assumere diverse forme, in base al tipo di terreno che stanno attraversando. Saltando in groppa a Koraidon e Miraidon potremo navigare attraverso tutta la regione di Paldea, e non per forza utilizzando solo i sentieri battuti. Oltre a correre liberamente su qualsiasi terreno, i leggendari possono solcare distese acquatiche grazie alla loro foggia nautica e planare librandosi in aria. Un espediente che unisce ciò che di meglio Monster Hunter Rise e Zelda: Breath of the Wild hanno offerto ai giocatori ai tempi della loro uscita. Il rapporto con il nostro leggendario si avvicina molto a quello che i cacciatori hanno con i loro Canyne, non solo semplici mezzi di trasporto ma veri e propri compagni d'avventura, incorporando alcuni elementi di navigazione riconducibili degli strumenti di Link, come la paravela.

Let’s Go: il combattimento non è tutto Mandare avanti un Pokémon gli permetterà di compiere azioni in autonomia Nessuno ci vieta di far riposare i nostri leggendari e fare una bella passeggiata per Paldea, anzi, è caldamente consigliato visto che la regione è piena zeppa di attività. La cosa bella è che non dovremo sempre fare tutto da soli perché, anche in questo caso, i nostri Pokémon verranno in nostro aiuto. Durante l'esplorazione a piedi potremmo farci accompagnare dal nostro Pokémon, che camminerà vicino a noi. Mentre è in nostra compagnia potremmo decidere di mandarlo avanti e lasciare che esplori autonomamente una porzione di mappa. Spedendo in avanscoperta il nostro Pokémon potremmo così scoprire in anticipo cosa c'è in una determinata area. Inoltre, in totale autonomia, il nostro amico sarà in grado di raccogliere oggetti e lottare persino contro altri Pokémon selvatici. Questo nuovo tipo di lotta, denominata appunto lotta autonoma (Auto Battle o modalità Let's Go nella versione inglese), ci permette di non ingaggiare direttamente combattimenti di natura minore, lasciandoci la libertà di esplorare l'intorno senza preoccuparci dello scontro. Ovviamente si può decidere di fare tutto in prima persona ma non sentitevi in colpa se lasciate di tanto in tanto il vostro Pokémon libero di esplorare, e magari azzuffarsi con qualche selvatico: ogni volta che tornerà vittorioso guadagnerà punti esperienza e troverà magari qualche oggetto di valore.