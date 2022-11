One Piece Odyssey: un gameplay trailer di Water Seven presenta le Arti di Legame

One Piece Odyssey oggi è protagonista di un nuovo corposo gameplay trailer pubblicato da Bandai Namco in cui possiamo vedere nuovamente in azione la ciurma di Cappello di Paglia mentre esplora Water Seven, tra cui la Gallery-La Company, e combatte con nemici come Lucci e Kaku dei CP9.

Nel video vengono inoltre approfondite le cosiddette Arti di Legame, ovvero dei potenti attacchi speciali coordinati eseguiti da tre personaggi. Per poterle utilizzare sarà necessario prima sbloccarle completando specifiche missioni secondarie a Isteria. Il trailer mostra anche come i giocatori potranno usare il potere dei Cubi di Memoria per migliorare le abilità dei protagonisti e guadagnare un vantaggio in battaglia.

One Piece Odyssey è un gioco di ruolo di stampo giapponese in cui potremo controllare tutti i membri della ciurma di Cappello di Paglia e sfruttare le loro abilità uniche non solo in battaglia e durante l'esplorazione. Ad esempio Zoro può eliminare dall'equazione una porta tagliandola con la sua spada, mentre Rufy può allungare un braccio per raggiungere un appiglio lontano. Inoltre durante i combattimenti il giocatore potrà fare affidamento alle iconiche tecniche di ogni personaggio viste nel manga e nell'anime di One Piece.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che One Piece Odyssey sarà disponibile dal 13 gennaio 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC.