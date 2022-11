Classifica Steam: Sonic Frontiers subito sul podio, dietro solo a Call of Duty e Steam Deck

Tramite SteamDB, abbiamo modo di vedere la classifica di vendita di Steam per la settimana che va dal 7 al 13 novembre 2022. Tramite questa scopriamo che Sonic Frontiers è subito diventato uno dei più venduti, dietro unicamente a Steam Deck e a Call of Duty Modern Warfare 2. Vediamo la Top 10 completa:

Call of Duty Modern Warfare 2 Steam Deck Sonic Frontiers Football Manager 2023 Call of Duty Modern Warfare 2 Warhammer 40.000 Darktide Soulstone Survivors God of War Deep Rock Galactic Sonic Frontiers

Come potete vedere Sonic Frontiers e Call of Duty Modern Warfare 2 appaiono due volte in classifica, in quanto Steam considera le varie edizioni come giochi separati ma non indica quale edizione è in quale posizione. Si tratta quindi di un'ottima partenza per Sonic Frontiers, ma più in generale per SEGA che può vantare anche Football Manager 2023 in quarta posizione.

In Sonic Frontiers si pesca oltre a correre

La classifica di Steam ci mostra poi che God of War ha venduto un buon numero di copie. Il gioco ha probabilmente attirato l'attenzione degli utenti PC a causa dell'arrivo di Ragnarok su console. Ricordiamo anche che la classifica è realizzata in base ai ricavi generati dai giochi, non a seconda del numero di unità: Steam Deck riesce quindi più facilmente a salire in alto nella classifica.

Call of Duty Modern Warfare 2 riesce però a mantenere la prima posizione in classifica per la terza settimana di fila. Lo sparatutto di Activision Blizzard è quello che ha generato un miliardo di dollari in dieci giorni, un record assoluto per la saga.

Vi lasciamo infine ai dati della settimana scorsa della classifica di Steam.