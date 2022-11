PS5: il bundle con God of War Ragnarok è già oltre i 1.000€ su Amazon Italia

Come vi abbiamo segnalato pochi giorni fa, su Amazon Italia è arrivato il bundle di PS5 Standard con inclusa una copia di God of War Ragnarok. Non si tratta di una grande sorpresa e altrettanto scontato è stato il fatto che le unità disponibili sono sparite immediatamente. Continuiamo a non stupirvi svelandovi che i bagarini si sono dati da fare e ora sono già in vendita unità a prezzi molto elevati, ovvero anche oltre i 1.000€, come potete vedere qui.

Su Amazon Italia, in questo momento, è possibile trovare varie unità di PS5 standard con God of War Ragnarok a prezzi crescenti. Un singolo venditore propone un prezzo pari a 849€. Ricordiamo che il prezzo standard dovrebbe essere 609,99€ per la console in bundle con un gioco esclusivo Sony.

Le cifre però sono mediamente molto più alte, visto troviamo un bundle PS5 a 1.029,99€, uno a 1.149€, un altro a 1.156,96€ e uno che si avvicina ai milleduecento euro con la cifra di 1.194,26€. Se siete in cerca di una nota positiva, nessun venditore chiede di pagare la consegna.

La confezione di PS5 con God of War Ragnarok

Il bundle PS5 da 1.029,99€ è venduto da un rivenditore, ma la spedizione è in mano ad Amazon, quindi in tal caso sicuramente non si tratta di una truffa, sempre se non si considera il prezzo una truffa, chiaro.

Ricordiamo che il bundle include una PS5 con lettore ottico, una copia di God of War Ragnarok, i cavi e il controller DualSense. Non si tratta di una edizione speciale.

Perlomeno, potete richiedere l'invito del bundle di PS5 con Horizon Forbidden West senza alcun sovrapprezzo.