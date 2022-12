Hideo Kojima, un nuovo teaser sembra collegato a Death Stranding 2

Hideo Kojima ha pubblicato sui social un nuovo teaser che sembrerebbe legato a Death Stranding 2. Si tratta anche in questo caso di un'immagine, ma non una foto come accaduto per Elle Fanning e Shioli Kutsuna: si vedono tre loghi, accompagnati dal messaggio "Inizia un nuovo viaggio".

Cosa rappresentano? Difficile capirlo, al momento, ma è chiaro si tratti di marchi fittizi: Automated Public Assistance Company sulla sinistra, al centro quello che sembrerebbe un esoscheletro stilizzato e sulla destra una creatura tentacolare con tre lance conficcate nella schiena.

Come detto, tutto fa pensare a un nuovo teaser di Death Stranding 2, mentre si avvicina a grandi passi la data dell'8 dicembre, quando potremo assistere ai The Game Awards 2022 e all'ormai molto probabile annuncio ufficiale del gioco.

Difficile infatti che il game designer giapponese stia portando avanti sui social una comunicazione promozionale su doppio binario: sappiamo del suo Overdose, di cui è trapelato un video di gameplay, ma questo tipo di elementi sembrano appartenere alla lore di Death Stranding.