Hideo Kojima, l'attrice Shioli Kutsuna fa parte del cast del nuovo gioco

L'attrice Shioli Kutsuna farà parte del cast del nuovo gioco di Hideo Kojima, che potrebbe trattarsi di Death Stranding 2 o del chiacchierato Overdose. La conferma arriva da una nuova immagine del sito ufficiale di Kojima Productions scoperta dal portale Insider Gaming, che ritrae il volto dell'attrice.

Il personaggio era stato anticipato in passato con un teaser che mostrava il volto di una donna oscurato accompagnato dal messaggio "Where Am I?". Già all'epoca i fan più attenti ai dettagli avevano ipotizzato che si trattasse proprio di Kutsuna e a quanto pare hanno indovinato.

L'immagine dinamica apparsa nel sito ufficiale di Kojima Productions, a questo indirizzo, mostra chiaramente il volto dell'attrice, accompagnato dai messaggi "Where Am I?" e "How Come?", il che ci ricollega all'ultimo teaser di Hideo Kojima, "Dal 'DOVE' al 'COME'".

Ecco l'immagine apparsa sul sito di Kojima Productions che immortala il volto di Shioli Kutsuna

Shioli Kutsuna è un'attrice conosciuta da molti soprattutto per aver interpretato Yukio in Deadpool 2. Interpreta anche Mituski Yamato, uno dei personaggi principali della serie Invasion di Apple TV+. Inoltre ha recitato in serie tv giapponesi e doppiato numerosi personaggi. Ad esempio ha prestato la propria voce per Lunafreya Nox Fleuret nella versione giapponese di Kingsglaive: Final Fantasy XV, il film prequel del gioco Square Enix. Oltre a Kutsuna anche Elle Fanning è stata confermata per il cast del nuovo gioco di Kojima Productions.

Per il momento sappiamo ancora poco sul nuovo progetto di Hideo Kojima. Potrebbe trattarsi di un sequel di Death Stranding o di un'IP nuova di zecca. In ogni caso si tratta di qualcosa di molto ambizioso, tanto che Kojima punta a creare un nuovo medium vero e proprio.