Scelta duplice che arriva un po' come una sorpresa, ma nemmeno più di tanto: God of War Ragnarok e Pentiment sono i giochi più attesi di novembre 2022.

Il mese di novembre 2022 rispetta la tradizione storica di un periodo da sempre caratterizzato da grandi uscite e anche questa lineup novembrina si presenta estremamente ricca. Arriviamo infatti all'agognata holyday season americana, da sempre dedicata allo shopping sfrenato e anche in periodi di vacche magre come quelli attuali, i publisher fanno a gara per piazzare i propri prodotti di punta tra il black friday e la stagione pre-natalizia in cui si concentrano buona parte degli acquisti annuali. Risultato: un ingorgo di titoli anche di grosso calibro in arrivo su PC e console, dal quale però eleggere i giochi più attesi del mese non è risultato poi tanto difficile, con God of War Ragnarok e Pentiment a vincere su una concorrenza decisamente agguerrita. La scelta duplice potrebbe risultare sorprendente, ma nemmeno più di tanto se si valuta i titoli in questione, che propongono qualcosa di fondamentalmente diverso tra loro ma ugualmente interessante. Da una parte c'è il seguito di uno dei titoli più apprezzati di questi anni, dall'altra una novità assoluta che porta con sé una ventata d'aria fresca al panorama videoludico. Due presupposti completamente differenti ma ugualmente validi, dunque la scelta viene dettata dalle inclinazioni personali che, grazie al cielo, dimostrano ancora di poter essere diverse ma comunque totalmente legittime. Per il resto, novembre è anche il mese di Call of Duty: Warzone 2.0, il quale praticamente non compare nemmeno nei due sondaggi paralleli ma che probabilmente dominerà comunque le classifiche di utilizzo da parte dei giocatori, dunque è chiaro come queste Vittore siano relative ma indicano comunque un indirizzo per quanto riguarda utenti appassionati, come lettori e redazione del sito.

Il più atteso dalla redazione Pentiment, una scena che mostra il particolare stile grafico medievale Il risultato del sondaggio interno alla redazione di Multiplayer.it potrebbe risultare sorprendente, ma non più di tanto se avete seguito l'avvicinamento al gioco in questione attraverso i vari articoli di approfondimento. Il più atteso di novembre 2022, in questo caso, è indubbiamente Pentiment, che ha battuto agilmente tutti gli avversari nel mese in partenza, nonostante ci siano un sacco di giochi molto rilevanti. Alla fine, il piccolo-grande progetto di passione di Josh Sawyer e Obsidian è stato premiato come titolo in grado di stimolare la maggiore curiosità e voglia di provarlo, cosa che potrà avvenire a partire dal 15 novembre anche direttamente su Xbox Game Pass. Si tratta di un'avventura investigativa ad ambientazione medievale, che ci pone nei panni di un artista che si ritrova, suo malgrado, a dover indagare su crimini e misfatti nell'Alta Baviera del XVI secolo. Oltre all'ambientazione indubbiamente affascinante, quello che attira maggiormente l'attenzione è il fatto di poter influire attivamente sullo sviluppo della storia in base alle decisioni prese nel corso di questa, che possono modificare in maniera sensibile l'evoluzione degli eventi nel lungo arco temporale in cui questi si svolgono. Somerville, un'immagine che mostra la famiglia di protagonista nella strana condizione del gioco Insomma, ci sono tutte le premesse per un gioco profondo e per certi aspetti innovativo, sicuramente uno dei più interessanti di quest'anno. In seconda posizione, in ogni caso, troviamo ovviamente God of War Ragnarok, piuttosto staccato ma comunque ben presente. Non poteva essere altrimenti, vista la qualità evidente del seguito di uno degli action cinematografici più apprezzati di questi anni. Gli altri titoli si piazzano tutti a notevole distanza, con Sonic Frontiers in terza posizione e a seguire una pletora di giochi tra i quali risalta soprattutto l'interessante Somerville.