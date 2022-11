Offerte Amazon: A Plague Tale Requiem per PS5 e Xbox Series X|S con un primo sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS5 e Xbox Series X|S di A Plague Tale Requiem. Lo sconto è di circa dieci euro, ovvero del 17%. Potete trovare i due giochi nei box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo gioco è 59.99€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto dall'uscita: si tratta di un piccolo sconto perfetto per chi non vuole attendere ma non desidera spendere prezzo pieno. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "A Plague Tale: Requiem è un sequel magnifico, coinvolgente, a tratti straziante. Un'esperienza caratterizzata da una direzione artistica incredibile, capace di dar vita a sequenze dal grandissimo impatto visivo che alternano ritmi più pacati a corse frenetiche, tratteggiando molto bene i vari personaggi e restituendo un senso di viaggio e di scoperta tipico delle migliori avventure. Il gameplay stealth è ancora una volta centrale, ma risulta arricchito sotto ogni punto di vista, e al netto di qualche sfumatura è davvero difficile muovergli qualche critica. Ecco, quelle è il caso di destinarle tutte all'ottimizzazione tecnica, perché rimanere ancorati ai 30 fps su PS5 e Xbox Series X ci sembra un passo indietro di cui gli utenti avrebbero volentieri fatto a meno."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Amicia e Hugo tornano in A Plague Tale Requiem

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.