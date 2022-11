God of War a quota 23 milioni di copie vendute su PS4 e PC

Sony PlayStation ha svelato che God of War (2018) ha raggiunto quota 23 milioni di copie vendute dal lancio a oggi su PS4 e, da gennaio 2022, su PC. Il dato è stato svelato a pochi giorni dal lancio di God of War: Ragnarok, da cui la compagnia giapponese si aspetta persino risultati migliori.

A ottobre del 2021 Sony aveva annunciato che God of War era a quota 20 milioni di copie vendute, il che significa che nei 12 mesi successivi sono state acquistate altre 3 milioni di copie. Supponiamo che larga parte di queste provengano dalla versione PC, lanciata su Steam ed Epic Games Store a gennaio, ma Sony non ha svelato dettagli precisi in merito.

God of War

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti Sony, il chief financial officer Hiroki Totoki, oltre a svelare che il titolo di Santa Monica ha raggiunto il traguardo delle 23 milioni di copie vendute, ha dichiarato che la compagnia si aspetta che il sequel eguagli e superi tale risultato nel tempo. Si tratta senza dubbio di un obiettivo molto ambizioso, ma c'è da dire che attorno a God of War: Ragnarok c'è un'attesa a dir poco spasmodica da parte dei giocatori PS5 e PS4. Staremo a vedere.

Il lancio di God of War: Ragnarok è in programma per l'8 novembre 2022, con la scadenza dell'embargo delle recensioni che ormai è imminente. Per ingannare l'attesa vi suggeriamo, se ancora non lo avete fatto, di leggere il nostro provato di God of War: Ragnarok.