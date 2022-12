The Callisto Protocol, annunciati i contenuti post-lancio: new game + solo a febbraio

Striking Distance Studio ha annunciato i contenuti post-lancio di The Callisto Protocol, e a quanto pare la modalità new game + non arriverà prima del 7 febbraio: una decisione inspiegabile, se consideriamo il modo in cui viene gestita la progressione all'interno del gioco e le esigenze sul piano della rigiocabilità.

Nella recensione di The Callisto Protocol abbiamo sottolineato la mancanza di questa importante feature, che avrebbe consentito agli utenti di affrontare nuovamente la campagna mantenendo i potenziamenti e puntando a sviluppare al massimo l'equipaggiamento del protagonista.

Ad ogni modo, il new game + sarà ovviamente gratuito per i possessori del gioco e arriverà in concomitanza con la nuova modalità hardcore, per una sfida ancora più consistente. Dopodiché faranno il proprio debutto diversi altri contenuti scaricabili.

Inclusi nel Season Pass di The Callisto Protocol e acquistabili normalmente da tutti gli utenti, saranno disponibili i seguenti contenuti:



La Outer Way Skin Collection dal 7 febbraio 2023

Il Contagion Bundle a marzo 2023

Il Riot Bundle nella primavera 2023

Un DLC narrativo nell'estate 2023

Ovviamente tutti gli occhi sono puntati sull'espansione narrativa prevista per la prossima estate, che potrebbe aggiungere qualcosa al finale della campagna e rivelare ulteriori dettagli in merito al misterioso Protocollo di Callisto.