Transformers: Il Risveglio, trailer ufficiale italiano per il film

Paramount Pictures ha pubblicato il primo trailer ufficiale italiano di Transformers: Il Risveglio, il nuovo film della saga dedicata ai robot trasformabili prodotti da Hasbro, ma nati come saprete in casa Takara, dalle ceneri della linea Diaclone.

Sebbene in ambito videoludico il franchise non se la stia passando benissimo, vedi la cancellazione di Transformers: Heavy Metal da parte di Niantic, qualche mese fa, al cinema il soft-reboot introdotto a partire da Bumblebee continua a destare curiosità presso il pubblico degli appassionati.

Un tema che Transformers: Il Risveglio cerca di cavalcare in maniera decisamente evidente con l'ingresso dei Beast Wars Transformers, la generazione "preistorica" dei robot protagonista di una serie animata in CG negli anni '90.

"I Transformers tornano all'azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo", si legge nella descrizione ufficiale del trailer. "Transformer - Il Risveglio ci porterà negli anni '90, in un epica avventura in giro per il mondo."

"Nell'eterna battaglia sulla terra tra gli Autobot e i Decepticon farà il suo ingresso una terza generazione di Transformer, i Maximal. Diretto da Steven Caple Jr. e interpretato da Anthony Ramos e Dominique Fishback, il film arriverà nelle sale a giugno 2023."