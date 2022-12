The Witcher 3: Wild Hunt, un trailer per il photo mode della Complete Edition

La Complete Edition di The Witcher 3: Wild Hunt introduce fra le altre cose il photo mode: una feature particolarmente attesa, che CD Projekt RED ha pensato bene di presentare ufficialmente con un trailer per illustrarne le caratteristiche.

Disponibile da un paio di giorni su PC, PS5 e Xbox Series X|S, la Complete Edition di The Witcher 3: Wild Hunt sfrutta il nuovo hardware aumentando risoluzione e frame rate, attivando il ray tracing e offrendoci dunque un'esperienza dal maggiore impatto visivo rispetto all'originale.

Inevitabile dunque il desiderio di catturare il fascino e la bellezza dei rinnovati scenari del gioco attraverso una modalità foto che, a quanto pare, risulta particolarmente semplice e immediata da utilizzare, come suggerisce appunto il video qui sotto.

In qualsiasi momento della campagna, potremo infatti mettere l'azione in pausa, attivare il photo mode e scorrere le tante opzioni per modificare aspetti come la profondità di campo, la messa a fuoco, la resa dei colori, l'inclinazione dell'inquadratura e l'eventuale aggiunta di filtri, salvando poi il risultato per poterlo condividere.

Abbiamo parlato del photo mode e di tutti gli altri aspetti legati all'aggiornamento next-gen nella nostra recensione di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition.