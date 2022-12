Fortnite x My Hero Academia, un trailer annuncia la collaborazione

Fortnite e My Hero Academia uniscono le forze in un interessante crossover annunciato ufficialmente con un trailer: a partire da oggi i personaggi dell'anime saranno disponibili nel battle royale di Epic Games per dar vita a una collaborazione memorabile.

Rivelata alcuni giorni fa, la collaborazione tra Fortnite e My Hero Academia porterà nel roster combattenti come Izuku Midoriya, All Might, Katsuki Bakugo e Ochaco Uraraka, così da rendere gli scontri online ancora più entusiasmanti.

"Quattro potenti eroi dal mondo di My Hero Academia, la popolarissima serie di anime, debuttano su Fortnite il 16 dicembre 2022 alle 13:00 ora italiana. Ma prima, sarai tu ad affrontare l'Addestramento eroe!", si legge sul sito ufficiale di Fortnite.

A partire da adesso, scopri i nuovi incarichi My Hero Academia a tempo limitato in Battaglia reale/Zero costruzioni e l'isola Palestra Addestramento eroe (codice isola: 6917-7775-5190). Completa gli incarichi prima del 30 dicembre 2022 alle 01:00 ora italiana per sbloccare PE e oggetti speciali:



Completa l'incarico "Aiuta a eliminare gli avversari nella Palestra Addestramento eroe" (codice isola: 6917-7775-5190) per ottenere lo spray Deku.

Completa l'incarico "Accumula punti soccorso nella Palestra Addestramento eroe" (codice isola: 6917-7775-5190) per ottenere lo spray PLUS ULTRA.

Completa un totale di quattro incarichi My Hero Academia per ottenere l'emoticon Guanto di Deku.

Completa un totale di otto incarichi My Hero Academia per ottenere il dorso decorativo Mantello dello Yuei.

Sull'isola di Battaglia reale ci sono oggetti per il tuo armadietto, ma c'è anche l'oggetto Smash di Deku. Raccogli la potenza di "One for all" e sferra un pugno possente in grado di abbattere strutture e avversari.

Se vuoi essere un Pro Hero, devi saper prevalere in battaglia. Per fortuna, Allmight è qui per aiutare. Un sorridente Allmight sta rilasciando bottino su tutta l'isola, quindi tieni d'occhio le appariscenti consegne di rifornimenti di Allmight che cadono dal cielo!

Dai il tutto per tutto nell'isola Palestra Addestramento eroe, costruita dal team di creatori Zen Creative. Qui imparerai a portare giustizia e scatenare la tua potenza. Scegli una delle tre classi e lanciati in combattimenti squadra contro squadra in due diverse ambientazioni di arena, dove potrai scatenare lo Smash di Deku.

Nella Palestra Addestramento eroe otterrai punti soccorso con le eliminazioni o conquistando le zone di soccorso, che appariranno di tanto in tanto nell'arena. I giocatori che metteranno a segno un'eliminazione guadagneranno un punto soccorso per la propria squadra.

Se un giocatore riuscirà a mantenere la posizione in una zona di soccorso per il tempo indicato, otterrà cinque punti soccorso per la propria squadra. Vince la prima squadra a ottenere 100 punti soccorso!

Per entrare nella Palestra Addestramento eroe, seleziona la casella "Palestra Addestramento eroe" nella schermata Scoperta oppure inserisci il codice isola 6917-7775-5190.