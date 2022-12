Kojima Productions: il trailer dello studio mostra un tour del nuovo quartier generale

In occasione del settimo anniversario, Kojima Productions ha deciso di celebrare con un trailer che mostra anche un tour all'interno del nuovo quartier generale della compagnia, il quale si mostra veramente ampio, elegante e per certi versi futuristico.

Piazzato in un grattacielo nel contro di Tokyo, il nuovo studio di Kojima Productions rispecchia alquanto lo stile della software house, con un misto eclettico di ispirazioni e stili, tutto con una notevole vista dalle finestre sui grattacieli della città.

Lo studio si divide in tre sezioni tra l'area degli uffici, quella della caffetteria e l'area degli studi di sviluppo veri e propri.

La prima presenta diverse tipologie di stanze che vanno da una sorta di auditorium per le presentazioni a sale per incontri con tatami e tavoli bassi, fino a banconi in cui si stimolano le interazioni tra i dipendenti. La caffetteria presenta diversi spazi, con un contrasto di stili tra le stanze più accoglienti e calde, dove dominano legni e tessuti e quelle invece più futuristiche dove il dominano metalli, luci e bianco.

L'area dedicata agli studi di sviluppo ha sale per la programmazione, con attrezzature all'avanguardia, ma ovviamente ampio spazio è dedicato anche alle sale per la registrazione di contenuti cinematografici, con strumentazioni per motion capture avanzatissime e tecnologie varie applicate alla registrazione di attività con attori in carne e ossa.

Infine, sono presenti anche sale che fungono da esposizione, dedicate magati agli ospiti, così come il classico ingresso in stile fantascientifico con la statua di Ludens, la mascotte di Kojima Productions, che anche in questo caso campeggia con la sua bandiera nel corridoio iniziale di introduzione al resto del complesso.

Di recente, il team ha annunciato Death Stranding 2 con un trailer ai The Game Awards 2022.