Death Stranding 2: un poster ufficiale del nuovo gioco di Hideo Kojima

Sempre all'interno delle varie celebrazioni per il settimo anniversario di Kojima Productions, il team ha anche pubblicato un nuovo poster ufficiale per Death Stranding 2, il gioco in sviluppo e destinato a rappresentare una delle produzioni maggiori in arrivo nei prossimi mesi.

Dall'account Twitter di Hideo Kojima in persona vediamo dunque questo messaggio con l'immagine a corredo, scelta in un certo senso come elemento simbolico del nuovo capitolo della serie. "Una visual teaser per DS2, fatta sempre in onore del settimo anniversario", si legge nel messaggio del game designer e director.



A seguire una serie e emoticon che probabilmente hanno vari significati all'interno del gioco, che lasciamo scoprire ai fan più attenti delle produzioni di Kojima. Il poster ha per soggetto principale quello che potrebbe essere un elemento chiave nella storia del nuovo capitolo, ovvero la capsula contenente, invece del tipico Bridge Baby, una sorta di creatura tentacolare.

Il nuovo BB Pod con questa inquietante variante è mostrato, nel trailer di presentazione di Death Stranding 2, in compagnia del nuovo e misterioso personaggio che appare alla fine del video e che sembra essere una sorta di nuovo villain per il gioco. L'idea è che tale creatura si ponga in netto contrasto con il Bridge Baby e rappresenti forse la diversa filosofia che spinge la fazione che probabilmente si contrapporrà a Sam Porter Bridges in questa nuova avventura.

Tra gli altri "contenuti" pubblicati in occasione del settimo anniversario di Kojima Productions ricordiamo inoltre il trailer con il tour del nuovo quartier generale e il video messaggio di Hideo Kojima che fa riferimento a un nuovo gioco non ancora annunciato.