Resident Evil 7 biohazard disponibile su Nintendo Switch in versione try-and-buy

Resident Evil 7 biohazard è disponibile a partire da oggi anche su Nintendo Switch, nell'ormai tradizionale formato cloud. Quello che cambia è la modalità di vendita try-and-buy: si scarica il pacchetto gratis, lo si prova e poi si decide se acquistarlo.

Sulla pagina eShop di Resident Evil 7 biohazard le indicazioni sono chiare: "Entro 14 giorni dall'acquisto, e se il tuo tempo di gioco non supera le due ore, ti concediamo il diritto contrattuale di rimborso per questo titolo. Le due ore sono calcolate sommando il tempo di gioco dello stesso titolo, anche se acquistato più volte."

Essendo il gioco in streaming non alla portata di tutti per via dei requisiti legati alle prestazioni della propria rete internet, è possibile che Nintendo e Capcom abbiano optato per questa soluzione così da far provare il titolo agli utenti per poi sbloccare eventualmente la versione completa in-game.

Annunciati lo scorso settembre, gli ultimi episodi di Resident Evil sono approdati su Nintendo Switch, consentendo così anche ai possessori della console ibrida di cimentarsi con i remake di Resident Evil 2 e 3, nonché con Resident Evil 7 biohazard e Village.