Guerrilla Games lavora a un Horizon online multiplayer, secondo alcuni annunci

Tra i nuovi progetti di Guerrilla Games c'è anche un gioco multiplayer online, il quale a quanto pare rientra sempre nella serie Horizon, in base a quanto è possibile dedurre da una serie di annunci di lavoro che contengono indizi che puntano in tale direzione.

Questi indizi sono stati rintracciati ed evidenziati dall'utente JorRaptor su Twitter, che ha fatto notare come il team Guerrilla stia cercando 17 persone da inserire in vari ruoli, tutti legati a un nuovo "progetto online". Il legame con la serie di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West viene chiaramente citato in alcuni di questi annunci di lavoro.



Nella ricerca per un Lead World Designer, si legge chiaramente che "Guerrilla sta cercando un candidato in tale ruolo per portare l'universo di Horizon all'utenza multiplayer", facendo chiaramente capire come si tratti di un nuovo gioco nella serie, probabilmente uno spin-off.

Un annuncio per un Senior Combat Designer chiede di "creare una varietà di nemici meccanici che siano spettacolari, selettivi e memorabili da combattere in cooperativa", cosa che suggerisce due cose: il probabile collegamento all'universo di Horizon per via delle macchine e il multiplayer cooperativo.

D'altra parte, l'idea che Horizon sia destinato a rimanere un pilastro nella produzione di Guerrilla Games appare evidente anche dall'annuncio di Horizon Call of the Mountain, destinato a rappresentare una delle maggiori produzioni di PlayStation Studios in ambito VR per PlayStation VR 2 e sempre collegato alla medesima serie. È molto probabile, insomma, che anche questo progetto online multiplayer sia un qualche tipo di Horizon, in attesa di avere ulteriori dettagli da parte di Sony.