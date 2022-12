I 5 giochi con il miglior impatto grafico su Nintendo Switch nel 2022

Certo, le prestazioni non sono mai state una priorità dal punto di vista di Nintendo, e alcuni titoli hanno particolarmente sofferto della poca potenza messa a disposizione. Ma questo non ha impedito a Switch di diventare un vero e proprio fenomeno, un successo commerciale senza precedenti, e addirittura fonte di ispirazione per lo sviluppo di alcuni dispositivi come Steam Deck.

Xenoblade Chronicles 3

Alcuni dei protagonisti di Xenoblade Chronicles 3

La serie di Xenoblade Chronicles è sempre stata sinonimo di ambizione tecnica e il nuovo capitolo arrivato la scorsa estate non ha fatto eccezione: Xenoblade Chronicles 3 immerge il giocatore in panorami mozzafiato, lasciandosi alle spalle le problematiche di rendering in bassa risoluzione che avevano (purtroppo) contraddistinto il capitolo precedente.

Questa volta, infatti, Monolith Soft è riuscito a spingere l'hardware Nintendo oltre il limite, principalmente tramite una serie di tecnologie di upscaling che hanno permesso di avere un'immagine più definita, sia in dock sia in portabilità.

Ed è proprio quando si gioca direttamente sullo schermo della console che Xenoblade Chronicles 3 da il meglio di sé, confermandosi uno dei titoli più belli da vedere sul piccolo display di Nintendo Switch.

Inoltre è interessante notare come lo studio stia ora assistendo Nintendo nello sviluppo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che probabilmente sfrutterà le stesse tecnologie utilizzate per Xenoblade Chronicles 3.