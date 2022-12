Stray, fra direzione artistica e prospettiva

Non poteva ovviamente ambire al titolo di Game of the Year, né competere nelle categorie Best Game Direction, Best Art Direction e Best Action / Adventure, specie considerando lo spessore degli altri giochi in lizza, ma non c'è dubbio che Stray si sia tolto qualche soddisfazione ai The Game Awards 2022, portandosi a casa i premi di Best Indie e Best Debut Indie.

Meritati? Non meritati? Probabilmente il riconoscimento al miglior debutto nella scena indie sarebbe dovuto andare a quel vero e proprio fenomeno di culto, peraltro di matrice italiana, che risponde al nome di Vampire Survivors; tuttavia il titolo di Best Indie per il delicato ed emozionante progetto di BlueTwelve Studio ci sta tutto, a maggior ragione considerando che anche diversi altri concorrenti avevano alle spalle grossi publisher.

Al di là dei riconoscimenti, ciò che rimane è l'avventura di un gatto randagio ha effettivamente qualcosa da dire e da insegnare, magari anche a prodotti ben più blasonati: ecco perché Stray è un piccolo gioiello di direzione artistica e prospettiva.