GameStop, Calendario dell'Avvento: Spider-Man e The Last of Us 2 tra le offerte del 16 dicembre 2022

GameStop prosegue, come ogni giorno, con la sua iniziativa promozionale pre-natalizia attraverso le nuove offerte del Calendario dell'Avvento, che nella giornata di oggi, 16 dicembre 2022, propongono anche Marvel's Spider-Man: Miles Morales e The Last of Us 2 e vari altri giochi.

Trovate tutte le offerte disponibili oggi a questa pagina del sito GameStop, mentre segnaliamo qui alcune delle più interessanti.

The Last of Us Parte II, un'immagine del gioco

In particolare, si tratta di una mandata di sconti, quella odierna, tutta incentrata sulle piattaforme PlayStation, con alcuni titoli sicuramente di notevole interesse.

Troviamo Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS4 al prezzo di 24,98 euro, a dire il vero un prezzo non molto distante da quello standard, ma di notevole interesse può essere allora Ratchet & Clank: Rift Apart a 29,98 euro, che sono circa 10 euro in meno del suo prezzo di listino standard.

Con uno sconto del 50%, anche Minecraft per PS4 è da tenere d'occhio, venduto al prezzo di 14,98 euro per oggi su GameStop, ma l'offerta veramente imperdibile, nel caso non ce l'abbiate ancora, è rappresentata da The Last of Us 2: il gioco Naughty Dog, uno dei migliori della passata generazione, viene venduto per oggi a 4,98 euro, veramente tirato dietro.

Per il resto, si rilevano anche degli sconti sulle Cuffie Wireless Pulse 3D per PS5, disponibili a 79,98 euro con una riduzione di 10 euro rispetto al prezzo standard.

