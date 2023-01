Gearbox ha acquisito Captured Dimensions

Gearbox Entertainment ha annunciato di aver acquisito Captured Dimensions, compagnia che si occupa di catture 3D e che ha lavorato con molte grandi compagnie del mondo dell'intrattenimento, come Liaonsgate, Sony Pictures, 2K Games ed Electronic Arts.

I servizi di Captured Dimensions includono la stampa 3D, il prop scanning, e le Cross polarized photo.

Jordan William, l'attuale presidente, rimarrà al suo posto, riferendo soltanto a Randy Pitchford, il capo di Gearbox.

Sean Haran, il chief business officer di Gearbox, ha sottolineato come l'acquisizione abbia fatto incamerare a Gearbox una tecnologia incredibile, che sarà usata nei progetti futuri della compagnia e dei suoi partner. In effetti i servizi offerti da Captured Dimensions sono utilizzatissimi nel mondo dello sviluppo dei videogiochi, in particolare nei progetti medio grandi.

Da sottolineare che Gearbox è parte dell'Embracer Group e che nel 2022 ha acquisito Lost Boys Interactive, lo studio che ha realizzato Tiny Tina's Wonderlands.